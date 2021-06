Carl Nassib, de la Las Vegas Raiders, a devenit, luni, primul jucator de fotbal american din NFL care recunoaste ca este homosexual.

"Vreau sa va spun ca sunt gay. Demult ma gandeam sa fac acest lucru, dar acum am curaj sa-mi iau aceasta greutate de pe umeri", a declarat el, intr-un mesaj postat pe Instagram.

Fundasul de 28 de ani este primul jucator in activitate al unei echipe din NFL care recunoaste ca este homosexual.

El spera ca exemplul sau va fi urmat si se alti sportivi homosexuali.

Carl Nassib a anuntat si ca va dona 100.000 de dolari asociatiei The Trevor Project, un ONG de prevenire a sinuciderilor in randul tinerilor din comunitatea LGBTQ din SUA.

