Premieră în auto: Avem un român campion european la drift

Pilotul român Radu Văduva a devenit campion european Pro2 la International Drift Kings după ce a obținut victoria în etapa finală pe circuitul Serres din Grecia. Este pentru prima oară când un pilot tricolor reușește o astfel de performanță la individual în competiția internațională lansată în 2005.

În actualul sezon, Radu Văduva a ratat o singură dată clasarea în Top 4 la finalul unei etape, în Spania, acolo unde a fost eliminat în Top 4, în timp ce în calificări o singură dată a încheiat mai jos de locul 3. "Dacă mă întrebai acum câțiva ani dacă voi reuși această performanță, nici nu îndrăzneam să visez că voi fi campion în Drift Kings", a spus Văduva.

Performanța reușită de român este cu atât mai importantă cu cât de-a lungul sezonului 2021 a concurat cu o mașină de concurs împrumutată. "Mașina mea de concurs cu care eram obișnuit a avut probleme, așa că am apelat la un coleg. Deși nu am avut aceeași putere ca a multora dintre contracandidați, sunt fericit că am încheiat pe 1", a spus Radu Văduva la finalul sezonului care a strâns 63 de concurenți la Pro2.