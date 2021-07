Șansele României la Jocurile Olimpice, conform cotelor la pariuri

Între 23 iulie și 8 august întreaga atenție se îndreaptă către Jocurile Olimpice de Vară, competiție în care vor concura peste 11 mii de sportivi. La Tokyo se află și 101 de sportivi din România, care vor încerca să aducă numeroase medalii.

Poate că sportul românesc nu traversează cel mai bun moment din istorie. Suntem departe de performanțele din anii '90. Dar, în ultimii ani, sportivii s-au pregătit doar cu gândul la o medalie olimpică. Ambiția va fi cu siguranță la înălțime, la fel și emoția milioanelor de telespectatori, care îi vor susține de acasă pe sportivii României.

Ana Maria Popescu e favorită să aducă aurul pentru România, la gimnastică Marian Drăgulescu vrea să arate că încă mai poate concura la cel mai înalt nivel, iar la natație avem o nouă generație fantastică. Iar pentru a afla ce șanse avem la medalii, am analizat cotele antepost publicate deja de casa de pariuri online Unibet.

Ana Maria Popescu, așteptată să aducă un nou aur

Ana Maria Popescu a făcut parte din echipa fantastică ce a adus singurul aur al României la Jocurile Olimpice din 2016. De această dată, la cei 36 de ani ai săi, Ana este favorită să aducă aurul la individual, la spadă. Ea țintește a treia medalie olimpică din palmares și Unibet o consideră principala favorită, având cota 3.25. În spatele ei se află chinezoaica Yiven Sun (cota 7.00) și Nathalie Moellhausen din Brazilia (cota 7.50).

Ana este probabil la ultima prezență la Jocurile Olimpice și vrea să încheie în forță o carieră glorioasă, care i-a adus în total 23 de medalii de aur - la Jocurile Olimpice, Campionatul Mondial, Campionatul European și Cupa Mondială.

David Popovici, cu șanse bune pentru o medalie la natație

Înotătorul David Popovici este revelația sportului românesc din acest an, după parcursul fenomenal avut la Campionatul European de juniori din Italia, unde a câștigat trei medalii de aur și a bătut record după record.

La doar 16 ani, Popovici uimește lumea înotului, într-un sport în care România nu a mai câștigat o medalie olimpică din 2004. Dar Popovici are șanse bune să facă o performanță magnifică la o vârstă atât de fragedă, în condițiile în care Michael Phelps a câștigat prima medalie olimpică pe când avea doar 19 ani.

Astfel, Unibet îi oferă cota 4.50 să câștige aurul olimpic în proba de 100 de metri liber, fiind al patrulea favorit. El este tot al patrulea favorit și la 200 de metri liber, cu cota 6.00. Foarte atractive sunt și cotele pentru clasarea pe podium, la ambele curse - pariuri cu șanse bune de reușită.

Canotajul, sportul în care suntem abonați la medalii

Dacă este un sport la care românii au așteptări să obțină cel puțin o medalie olimpică, atunci canotajul este acesta.

Cele mai bune șanse le avem în proba de dublu rame feminin, prin Simona Radiș și Ancuța Bodnar. Ele sunt considerate de Unibet favoritele numărul 2, cu cota 2.50. În fața lor se află doar olandezele Brooke Donoghue și Hanna Osborne, care au 1.80. Dar Bodnar și Radiș au avut evoluții excelente, fiind campioanele europene din 2020 și 2021, astfel că speranțele pentru un aur olimpic sunt destul de mari.

De asemenea, tot la canotaj, speranțe pentru o medalie le avem și de la echipajul de 8+1 feminin. E o probă pe care am dominat-o pentru mult timp și la care am câștigat aurul olimpic în 1996, 2000 și 2004. De asemenea, în 1984, 1988 și 1992 am câștigat argintul, în timp ce în 2008 și 2016 am obținut bronzul. Tradiția este de partea noastră, chiar dacă și competiția e acerbă în această probă. Unibet le oferă fetelor noastre cota 26.00 să câștige aurul olimpic, fiind favoritele numărul 6. Cota pentru o medalie este 3.50.

Suntem la Tokyo și cu fotbalul

Echipa națională a României a obținut calificarea la Jocurile Olimpice pentru a patra oară în istorie, după semifinala de la Campionatul European din 2019. Facem parte din Grupa B, alături de Honduras, Coreea de Sud și Noua Zeelandă. Unibet le oferă "tricolorilor" cota 3.50 să câștige grupa, în timp ce favorită este Coreea de Sud. De asemenea, România are șansa a 10-a să câștige medalia de aur, cu cota 31.00. Favorite sunt Spania (cota 3.00), Brazilia (cota 4.50) și Franța (cota 7.00).

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.