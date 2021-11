Reacția Anei Maria Brânză după ce a fost desemnată din nou spadasina anului

"Credeţi, oameni buni, visaţi... îndrăzniţi!"

Acesta este mesajul transmis de Ana Maria Popescu după ce a fost desemnată a cincea oară cea mai bună spadadină a anului.

"Anul trecut când FIE - International Fencing Federation a decis să acorde distincţiile pentru sportivii anului, deşi sezonul fusese întrerupt la jumătate, am simţit un soi de nedreptate faţă de adversarele mele. Avusesem un start bun de sezon, eram prima în clasamentul mondial, dar ştiam că lucrurile se pot schimba până la final... aşa că m-am bucurat doar pe jumătate de premiu şi mi-am promis că o să fac tot posibilul ca în următorul an să mă menţin pe poziţia fruntaşă Un an mai târziu... iată-mă la Lausanne, la Congresul FIE, primind pentru a V a oară această distincţie, Mândră, onorată şi extrem de fericită Aşa cum am spus de multe ori... sunt dovada vie că visele devin realitate atunci când îndrăzneşti să crezi şi să munceşti pentru visul tău. Credeţi, oameni buni, visaţi... îndrăzniţi. Mulţumiri infinite familiei mele, echipei şi tuturor oamenilor care m-au însoţit pe drumul performanţe", a scris sportiva pe Facebook.

Pentru a 5-a oară, Ana Maria Popescu a fost declarată de Federaţia Internaţională de Scrimă cea mai bună spadasină a lumii.

Conform COSR.ro, medalia olimpică de argint de la Jocurile Tokyo 2020 a încheiat un sezon lung si greu, în plină pandemie. Ana a crezut într-un vis şi a luptat pentru el. Palmaresul impresionant al Anei, 3 medalii olimpice, 6 mondiale şi 11 europene, cu 9 medalii de aur în total, plus cele 37 de Cupe Mondiale câştigate, e unul al recordurilor în scrima românească, ea fiind cea mai titrată scrimeră din România.

Ana a fost desemnată cea mai bună spadasină a lumii în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021.