Alin Petrache, la un pas de o tragedie rutiera! Ce a patit seful Federatiei Romane de Rugby

VIDEO Aseara, in jurul orei 21:00, s-a produs un accident rutier pe Bd. Poligrafiei, in care au fost implicate trei autovehicule.

Soferul unei masini, in varsta de 70 de ani, a virat la stanga si a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de un barbat in varsta de 39 de ani.

In urma impactului, cel de-al doilea vehicul a ricosat intr-un alt autoturism, la volanul caruia se afla Alin Petrache, care era oprit la semafor. Primul autovehicul s-a rasturnat pe plafon, rezultand ranirea soferului si a pasagerului din primul autovehicul.



"Veneam din cantonamentul echipei nationale. Stateam la stop si, in fata mea, a avut loc un accident teribil. Sunt primul care a scos oamenii din masina avariata. O masina a intrat si m-a acrosat. M-am trezit cu o masina in aer si alta care m-a acrosat. Un Ferrari a intrat sub jeep-ul Mitsubishi. Am sunat la 112. Eu sunt ok, doar plin de sange, in rest nu am niciun fel de problema", a declarat Alin Petrache, presedintele FR de Rugby, la Antena 3.

Ranitii au fost dusi la Spitalul Elias, iar Ancheta a demonstrate ca soferii nu au consumat alcool.