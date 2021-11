Aleargă la 38 grade, înoată la 12 și se pregătește ca în trupele speciale pentru Olimpiada de la Paris!

Alex Ion, cel mai bun triatlonist din generația lui, 22 de ani, are un singur gând: să se califice la următoarele Jocuri Olimpice. Pentru asta, tânărul se antrenează câte 6 ore pe zi, șapte zile din șapte și participă la concursuri Half IronMan.

E tânăr, talentat și deține recordul național la triatlon. „În 2024 vreau să fiu la Jocurile Olimpice de la Paris. Pentru asta mă pregătesc”, spune Alex Ion, campion național de triatlon, deținător al recordului național de triatlon.

„Am în fiecare zi câte trei antrenamente, nu am nicio zi liberă de luni până duminică. Mă antrenez câte șase ore zilnic. Sâmbăta am o tură de bicicletă care durează minim 5 ore, iar duminica o alergare de vreo două ore”, a subliniat el.

De când s-a apucat de triatlon, Alex a bifat toate continentele și povestește că a avut concursuri unde condițiile meteo au fost foarte grele.

„Am fost la un Half IronMan, pe o distanță în care am avut de înotat 1,9 km, de pedalat 90 și de alergat 21. Eram în Dubai, pe o vreme de 32 de grade, dar se simțeau 38. Mi-aduc aminte că am ieșit printre primii din apă, la bicicletă deja simțeam valurile de căldură și la alergare abia puteam să mă mișc de cât era de cald. Iar în Coreea, tot la un Half IronMan, temperatura apei era de 14 grade, iar afară erau 12. Când am intrat în apă, nu îmi mai simțeam fața și degetele”, și-a amintit Alex Ion.

În 2017, Alex era înotător, dar nu avea rezultatele pe care și le dorea. Profesorul lui de înot i-a sugerat să treacă la triatlon.

În primă fază, Alex nu a fost prea încântat de propunere, dar o accidentare l-a făcut să stea pe bară 6 luni.

“Atunci am zis ok, aș putea să fac și trecerea aceasta și am început să mă antrenez cu un prieten care practica acest sport. El mi-a inspirat dorința de a face triatlon, m-a îndrumat, iar acum pot să fac acest sport la un nivel înalt pentru România, ajungând să fiu campion national”, a precizat Alex.

Alex nu uită primele lui concursuri la care a participat.

“În primă fază, a fost foarte greu. La primele mele competiții eram ultimul la două-trei minute de penultimul. Oamenii care strângeau articolele de pe margine așteptau după mine, „hai mai terminăm și noi”. Și auzeam de pe margine „ce caută băiatul ăsta aici””, a declarat sportivul.

Alex Ion a început triatlonul în 2016, iar din 2017 îl practică la nivel de performanță. În 2018 a devenit campion național în proba olimpică, în fața mult mai titratului Ciprian Bălănescu. Au urmat încă două titluri pe aceeași distanță.

Alex Ion este și cel mai rapid român din istorie pe distanța Half IronMan.

„În 2018 am una dintre cele mai bune performanțe ale mele, am fost primul român care s-a calificat la campionatul mondial de triatlon și care a reușit să îl și termine cu un rezultat foarte bun. Pe lângă asta, am reușit să fac și un record național”, a afirmat românul.

Alex spune că nivelul la care a ajuns acum în triatlon de datorează muncii, disciplinei și seriozității.

“M-m antrenat foarte mult, antrenorul meu a avut foarte mare grijă de mine, pot să ajung la acest nivel și acum am ajuns să fac triatlon de performanță, să fiu triatlet profesionist”, a mai spus Alex Ion, campion național de triatlon, deținător al recordului național de triatlon.

Alex vrea să practice triatlonul ca sportiv de performanță până la 36 de ani, după, să treacă la cea mai grea probă a acestui sport, cea de Full IronMan. „Este același triatlon, doar că pe distanțe mult mai mari, 2,5 km înot, 90 km bicicletă și 21 km alergare”, a afirmat el.

Triatlonul a devenit sport olimpic de la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000. Distanțele pe care se concurează în cadrul celei mai importante competiții sportive de pe glob sunt: 1,5 km înot, 40 km bicicletă și 10 km alergare.