Acord intre vaduva lui Kobe Bryant si compania de elicoptere dupa accidentul in care si-a pierdut viata fostul baschetbalist. Ce prevede acesta

Vanessa Bryant, vaduva lui Kobe Bryant, a ajuns marti, 22 iunie, la un acord cu compania de elicoptere pe care o actionase in justitie pentru accidentul in care si-au pierdut viata legenda echipei Los Angeles Lakers si alte opt persoane, intre care fiica sa Gianna de doar 13 ani, informeaza agentia EFE.

Cotidianul Los Angeles Times a relatat ca Vanessa Bryant si alti membri ai familiilor celor decedati au ajuns la un acord cu compania de elicoptere pentru a inchide acest proces pentru presupusa neglijenta in tragicul accident.

In februarie, anchetatorii au afirmat ca pilotul elicopterului care il transporta pe Bryant a fost dezorientat din cauza cetii dense si nu a respectat regulile de zbor in conditii de vizibilitate redusa.

Odata inchisa aceasta plangere, Vanessa Bryant continua lupta in instanta, de data aceasta impotriva biroului serifului din comitatul Los Angeles, dupa ce s-a furnizat informatia ca mai multi politisti sositi la fata catastrofei au facut poze cu telefoanele mobile personale pe care le-au facut publice in mod ilegal.

Pilotul elicopterului care s-a prabusit in ianuarie 2020 in apropiere de Los Angeles, avandu-l la bord pe fostul star al NBA Kobe Bryant, a comis o "eroare de judecata" care a determinat "dezorientarea sa" in mijlocul unui nor de ceata, a concluzionat Autoritatea americana de supraveghere a transporturilor (NTSB).

Fosta vedeta a echipei Los Angeles Lakers calatorea alaturi de fiica sa Gianna, in varsta de 13 ani, si de alti sase pasageri la bordul elicopterului marca Sikorsky S-76B, care s-a prabusit pe 26 ianuarie 2020 pe o colina din Calabasas, la nord-vest de Los Angeles. Toate persoanele aflate la bordul aparatului si-au pierdut viata.

Pilotul Ara Zobayan, in varsta de 50 de ani, era considerat un pilot cu experienta, dar el s-ar fi aflat "sub o presiune" din cauza relatiilor amicale cu pasagerul sau si ar fi decis un plan gresit de zbor in ciuda conditiile meteo nefavorabile, doua elemente care au contribuit la drama, conform agentiei responsabila cu determinarea oficiala a cauzelor accidentului, NTSB.

Conform NTSB, societatea care detinea aparatul, Island Express, nu avea certificarile pentru zboruri pe baza de pilot automat cu pasageri, iar Ara Zobayan a incalcat regulamentul intrand in ceata.

NTSB a stabilit, de asemenea, ca firma Island Express se face responsabila de "o supervizare insuficienta in procedura de aplicare a masurilor de siguranta", in special referitor la analizele de risc in zbor pe care pilotii trebuie sa le intocmeasca inainte de a decola.

Vanessa Bryant, vaduva jucatorului, a depus plangere dupa accident impotriva pilotului si a companiei Island Express, careia ii reproseaza ca a autorizat decolarea aparatului in ciuda conditiilor meteo nefavorabile si pentru faptul ca nu detinea autorizatiile necesare care sa permita aparatelor sale sa zboare fara vizibilitate.

Kobe Bryant, supranumit "Black Mamba", a incetat din viata, la varsta de 41 ani. El si-a petrecut intreaga cariera la Los Angeles Lakers, echipa alaturi de care a castigat cinci titluri de campion al NBA.