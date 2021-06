5 pasi catre pectorali de fier

Multi barbati tanjesc dupa pectorali de fier, bine conturati si puternici. Pentru ei, pieptul bine definit este un simbol al puterii si al masculinitatii. Cei care au reusit sa obtina ceea ce si-au propus spun ca este important in acest demers sa se alcatuiasca un program de antrenament si de nutritie pentru fiecare om in parte.

In primul rand, este important de stiut ca pectoralii sunt alcatuiti din doua parti: pectoralul major (partea vizibila, care se intinde de la clavicula pana jos si de la stern pana in lateral) si pectoralul minor (care se afla sub cel major). Ambii ajuta la miscarea bratelor si se prind de incheietura umarului prin tendoane. In timpul antrenamentelor insa, profesionistii lucreaza pectoralii impartindu-i in patru zone.

Pectoralul bine cu efort se tine

Conform specialistilor, citati de anabolizante-balkan.com, modul in care arata pectoralii este influentat de factorul genetic - volumul cutiei toracice si lungimea claviculei, dar si de antrenament, prin acesta se poate obtine un aspect mult imbunatatit sau din contra, dezechilibrat, daca nu este efectuat asa cum trebuie.

Pasul 1: Miscarea compusa - se face inainte acest lucru pentru a stimula un numar mare de fibre musculare. Pentru a construi pectorali puternici si densi este absolut necesara miscarea compusa, deoarece ea exercita o tensiune accentuata pe zona.

Pasul 2: Se lucreaza pieptul din diferite unghiuri. Astfel vor fi stimulati si antrenati toti muschii, pentru o definire accentuata.

Pasul 3: Ganterele - sunt foarte utile in dezvoltarea musculaturii pieptului. Exercitiile care sunt cele mai eficiente sunt cele de impins cu haltera din orizontal. Se fac cate sapte seturi a cate 7 repetari. Se alege o greutate care sa aiba putin mai mult de jumatate din forta maxima.

Pasul 4: Miscari de izolare - dupa ce au fost lucrate zone mai mari, acum este momentul ca sportivul sa se concentreze pe zonele izolate. Se pot face incrucisari sau exercitii mai usoare.

Pasul 5: Atentie maxima la spate si picioare - desi multi s-ar putea intreba ce legatura au spatele si picioarele cu pectorali, profesionistii vor sti, cu siguranta, ca este esential sa se lucreze si aceste zone, pentru o postura care sa puna in evidenta pieptul si sa asigure un bun echilibru al corpului. Flotarile pot fi o alegere buna pentru lucrarea bratelor, pieptului si spatelui. Se pot face 50 de repetari, in 3 sau 4 seturi, cu o pauza de un minut intre seturi.

