Bătălia plagiatelor. De ce țin morțiș demnitarii români sa aibă doctorate. Sporurile ce rotunjesc considerabil salariile

Plagiatul doctoratului ministrului de Interne, Lucian Bode, aduce în atenția publică și beneficiile pe care le au cei care dețin titlul de doctori.

Persoanele care lucrează la stat primesc spor pentru această titulatură, ceea ce le mărește salariul cu câteva sute de lei.

Unul dintre miniștri cu doctorat este Lucian Bode.

Comisia de etică a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj a constatat două tipuri de abateri de la normele de citare în teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, arătând că abaterile etice identificate sunt suficient de importante pentru a concluziona că "teza este profund viciată". Și jurnalista Emilia Șercan a adus în atenția publică plagiatul ministrului de Interne. Jurnalista de investigații Emilia Şercan a spus încă din luna noiembrie a anului 2022 că a analizat teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode și că acesta ar fi plagiat în lucrarea sa cel puţin 18,5%.

Spor de „doctor”

Angajații statului, dar și oficialii, beneficiază de sporul de doctorat.

Sporul de doctorat este oferit persoanelor care dețin titlul științific de doctor și lucrează la stat.

Persoanele care dețin titlul științific de doctor și lucrează în același domeniu cu tema lucrării beneficiază de o indemnizație lunară în valoare de 50% din nivelul salariului minim brut pe tara. De la 1 ianuarie 2023, odată cu majorarea salariului minim, a crescut și sporul pentru doctorat.

La Ministerul de Externe, de exemplu, potrivit ultimelor informații despre salariile angajaților, apar și persoane care încasează sporul de doctor.

Captură mae.ro

Și la Ministerul de Finanțe, care publică mai des situația salarială a angajaților, sunt persoane care primesc spor pentru că dețin titlu de doctori. Aici, ministrul nu are.

Captură mf.ro

La ministerul de Interne nu sunt datele publice pentru a vedea dacă și Lucian Bode a primit spor de doctorat. MAI publică situația totală a plăților.

Captura mai.gov.ro

Proiect de lege pentru desființarea sporului de doctorat

Desființarea sporului de doctorat, condiționarea acordării titlului de doctor de publicare tezei pe site-ul Ministerului Educației și eliminarea posibilității de retragere la cerere a titlului – toate sunt măsuri propuse de parlamentarii USR într-un pachet de proiecte de lege pentru a descuraja plagiatul în tezele de doctorat, conform unui anunț al partidului din martie 2022.

Proiectul de lege care desființează Sporul de Doctorat a fost inițiat de o serie de parlamentari USR si depus in Senat.

"Indemnizatia pentru detinerea titiului stiintific de doctor este reglementata de art. 14 din Legea cadru nr. 53 din 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Ne propunem abrogarea acestui articol si implicit incetarea platilor acestei indemniza^ii pentru personalul din sectoral bugetar.

In fapt exista doua situatii in care aceasta indemnizatie este platita detinatorilor titlului stiintific de doctor.

Prima este aceea in care existenta titlului stiintific de doctor este o cerinta a ocuparii postului. Plata suplimentara a unei sume, dincolo de salariu, pentru indeplinirea cerintelor necesare ocuparii postului este absurda in sine. Prin paralelism, ar putea fi considerate indreptatita plata unei sume suplimentare pentru acei medici care au absolvit facultatea de medicina. Or, in mod evident ocuparea postului de medic nu este posibila fara absolvirea studiilor universitare de medicina. Sau am putea avea in vedere plata unei indemnizatii pentru acei soferi care detin un permis de conducere a autovehiculelor. Din nou, in mod evident ocuparea postului de sofer nu este posibila fara detinerea permisului respectiv.

A doua situatie este aceea in care existenta titiului stiintific de doctor nu este o cerinta a ocuparii postului. Desigur, formularea alin. (1) al art. 14 precizeaza ca indemnizatia se va cuveni doar daca beneficiarul "isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul". Formularea este suficient de ambigua si de interpretabila incat se intalnesc in practica situatii in care indemnizatia este platita unor absolventi de studii doctorale care isi desfasoara activitatea curenta intr-un domeniu diferit dar care, la o interpretare foarte larga, se considera a fi macar conex domeniului in care si-a obtinut titlul stiintific de doctor. Oricum, in aceasta a doua situatie, textui ofera prezumtie absolute de valoare si eficienta superioara in activitatea lucrativa similitudinii dintre activitatea desfasurata si domeniul in care se detine titiul stiintific de doctor, in realitate, aceasta prezumtie este mai degraba una reliativa. Daca nu ar fi asa, ce rost ar mai avea evaluarea periodica a personalului?", se arata în Expunerea de Motive a viitoarei legi.

Lucian Bode, cel mai recent caz de plagiat

Tribunalul Sălaj a programat, pe 17 ianuarie, primul termen în procesul pe care ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, l-a intentat Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca în contextul reanalizării tezei sale de doctorat, potrivit informaţiilor postate pe portalul instanţelor de judecată.

Conform aceleiaşi surse, dosarul având ca obiect "suspendare executare act administrativ Hotărârea nr.10/13.12.2022 emisă de Universitatea Babeş-Bolyai - Comisia de etică" a fost înregistrat la instanţă pe data de 5 ianuarie.

UBB informase, încă din 24 noiembrie 2022, că a reluat analiza tezei de doctorat a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, în urma apariţiei în spaţiul public a unor noi suspiciuni de plagiat.

Comisia de etică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca a stabilit, cu privire la teza de doctorat a ministrului Lucian Bode, secretar general al PNL, că suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de instituţia de învăţământ superior.

"Comisia de etică a UBB a adoptat în data de 09.01.2023 Hotărârea Nr. 1 din 2023 ca urmare a autosesizării în urma unor noi informaţii cu privire la suspiciuni de plagiat în teza de doctorat a Dl. Lucian Bode. Concluzia analizei este că suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate", arată comunicatul universităţii.

Potrivit aceleiaşi surse, în lipsa posibilităţii legale de a aplica sancţiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunităţii academice, Comisia îi solicită corecturi la teză şi retragerea cărţii publicate pe baza tezei.

De asemenea, se vor sesiza consiliile naţionale (CNATDCU/Consiliul Naţional de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condiţiile legii, mai precizează reprezentanţii UBB în comunicatul menţionat.

În replică, Lucian Bode a afirmat, miercuri, că sintagma "profund viciată" privind teza sa de doctorat este o apreciere subiectivă a Comisiei de Etică a Universităţii Babeş-Bolyai, o "judecată de valoare goală de semnificaţie academică, cât timp normele au fost respectate", şi a anunţat că va merge înainte în instanţă, deoarece cazul său a "depăşit limitele legii, dar şi ale raţiunii".