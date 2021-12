Medicilor de la spitalul din Constanța care a ars li s-a interzis să discute cu presa și să posteze pe Facebook. Ce scrie în nota internă

Medicii Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța au fost anunțați printr-o notă internă semnată de conducere că nu mai au voie să discute cu presa sau să posteze pe rețelele de socializare informații cu privire la locul lor de muncă.



În document se menționează că în presă au apărut articole denigratoare, cu un conținut tendențios, la adresa spitalului, a managementului și a autorității publice locale care nu reflectă realitatea.

Ads

În același timp, se face referire la fișa postului în care scrie că angajații au obligația să respecte confidențialitatea în ceea ce privește locul de muncă.



Relațiile cu presa se susțin prin intermediul purtătorului de cuvânt, se mai precizează în nota internă.



Una dintre angajatele spitalului, doctorița Cora Mitroi-Maxim nu a ținut cont cererea conducerii și a anunțat-o chiar pe Facebook, într-o postare:



„Ieri, de Moș Nicolae, în loc să ni se dea și nouă niște vești bune, să ni se comunice, de exemplu, pe unde se mai află stadiul lucrărilor de reabilitare, angajații SCBI Cța nu au primit decât o informare seacă prin care, li se reamintește că sunt pasibili de sancțiuni disciplinare, dacă mai oferă informații in massmedia sau pe rețelele de socializare, despre orice aspect referitor la locul de muncă!

Ads

Pe motiv că, au apărut articole denigratoare la adresa, fiți atenți aici….AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE, precum și afirmații tendențioase, care nu reflectă realitatea la adresa managementului!

Buuun…Deci conducerea spitalului are timp de fițuici de genul acesta, prin care își arată disponibilitatea scrisă, de a apăra autoritatea publică locală?! Hmmm..

Credeam, în naivitatea mea că SCBI Cta e condusă de niște doctori/cadre universitare care nu fac jocuri politice, ci urmăresc doar binele instituției și a angajaților săi dar m-am înșelat…din nou!

Ads

În primul moment am fost încercată de revoltă, ceva frustrare pe alocuri, chiar și neputință…apoi m-a încercat o senzație de greață reală…iar acum simt doar o mare tristețe. Tristețea că niște oameni tineri, așa cum încă sunt cei din conducerea SCBI, care provin din rândul nostru, au putut să dea dovadă de o asemenea atitudine comunistoidă, meschină și josnică până la urmă!

În niciuna din intervențiile mele nu am defăimat sau denigrat instituția spitalului în care mi-am desfășurat activitatea și nu o voi face niciodată! Pentru că iubesc acest spital! Dar asta nu înseamnă că nu am dreptul, ca cetățean și ca medic titular angajat (repet: prin examen și nu prin numire), să ridic niște probleme și să adresez celor aflați în masură să răspundă, niște întrebări în vremurile atât de grele pe care le traversăm! Asta nu se numește denigrare, ci un îndemn de a ieși din pasivitate!!

Prin ieșirile mele publice, am reamintit care este rolul SCBI în gestionarea pandemiei și am atras atenția constănțenilor asupra utilității spitalului nostru!

Ads

Dacă a-ți exprima public: niște temeri, opinii, îndoieli, frământări, întrebări, suspiciuni, folosind ironia fină și retorica în mod inteligent, la adresa decidenților fără însă a folosi injurii (deși de multe ori, le-ar fi meritat), presupune să fiu “eligibilă” pentru judecăți în vreo comiție de disciplină….nu-i bai…”bucuroși le-om duce toate”…

Dar vă aduc la cunoștință, că nicio notă internă, dată ea, fie și într-o instituție publică, nu poate să încalce Constituția, legea aia care îți garantează inclusiv libertatea de exprimare…?! Știți ce e libertatea de exprimare?! E cea pentru care, acum 32 de ani, au murit oameni! Au murit pentru ca noi azi, să putem să vorbim liber fără teamă, fără constrângeri!

Art 30, alin 1 din Constituția României: “Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris…sau… prin alte mijloace de comunicare în public, sunt INVIOLABILE!”

Așa zice legea…nu eu!

Astăzi o angajată a SCBI, detașată in SCJU, m-a întrebat, aproape printre lacrimi, speriată, care îi sunt riscurile, dat fiind că mi-a dat like la postări și le-a distribuit….Repet, dupa 32 de ani de la Revolutie, în acest punct am revenit?!….

Ads

Unde am ajuns?! Unde este respectul față de oamenii care au dus greul pandemiei in orasul ăsta?! În loc să ni se ofere o încurajare, o vorbă bună, un gând optimist, acum în luna sărbătorilor, așteptam un mesaj de genul…”Mai rezistați un pic, că vă veți intoarce și acasă, la locul vostru de muncă!”…în schimb, asta e ceea ce primim în zi de sarbătoare?!

În loc să li se zică “La Mulți Ani!” celor care își serbau ziua numelui??! Li se bagă pumnul în gură?!

În loc să -si ceară scuze, domniile lor, că din cauza situației date, noi nu avem cum să ne luăm concediile de odihnă programate, după atâtea luni de muncă, pt ca suntem detașati prin ordin de DSU!! Nici asta nu am voie sa spun?! Onor comitet director care ați dat acea notă internă?!

Astept sa fiu somată in comisia de disciplină!!

Deși nici această afirmație nu încalcă dreptul meu de a mă exprima!

Am recitit fișa postului împreuna cu doi avocați…bineînțeles că nu e legal să expunem date confidențiale ce țin de secretul de serviciu dar de aici și până la a fi amenințat cu abatere disciplinară dacă ai curajul să îți manifești libertatea de expresie cu privire la interesul public al spitalului nostru….e o cale lungă!

Ads

Peste câteva zile vom vedea iar autoritatile perindându-se, să depună coroane în cinstea eroilor martiri din ’89….sper să le crape obrazul de rușine și să-și reamintească de ce au murit acei amărâți!

Pentru libertate! Libertatea de a vorbi, de a munci….”



În spital de Boli Infecțioase Constanța, aflat în subordinea primăriei, 7 pacienți și-au pierdut viața în toamnă, în urma unui incendiu.