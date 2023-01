15+ lucruri pe care trebuie să le știi despre spirulină

Spirulina este o alga albastră-verde, considerată una dintre cele mai vechi forme de viață de pe Pământ. Este folosită încă de pe vremea aztecilor pentru a trata diverse afecțiuni. În zilele noastre continuă să se facă cercetări medicale pentru a descoperi noi beneficii ale spirulinei pentru sănătatea umană.

Ads

Spirulina este recomandată mai ales persoanelor care au o dietă dezechilibrată, copiilor în perioada de creștere, persoanelor în vârstă, dar și vegetarienilor sau celor care au activități foarte solicitante din punct de vedere fizic. În acest articol îți spunem care sunt cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le știi despre spirulină, considerată de multă vreme un superaliment.

Informații nutriționale pentru spirulină

Ficocianina este principalul compus activ din spirulină, are proprietăți antioxidante și antiinflamatorii puternice. Iată cele mai importante informații nutriționale ale unei linguri de spirulină (1):

calorii: 20;

proteine: 4 grame;

grăsime: 1 gram;

carbohidrați: 2 grame;

fibră: 0 grame;

zahăr: 0 grame.

Spirulina este o sursă bună de:

tiamină (vitamina B1);

riboflavină (vitamina B2);

niacină (vitamina B3);

cupru;

fier;

magneziu.

Consumul de spirulină

Spirulina se găsește sub formă de supliment alimentar (sub formă de pudră sau comprimate). Este amară, dar gustul se îmbunătățește dacă este amestecată cu iaurt, suc, piure sau alte alimente. Dacă se amestecă în băuturi, acestea vor căpăta o culoare verde.

Ads

Atenționare:

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos.

Nu se recomandă depășirea dozei recomandate pentru consumul zilnic.

Beneficiile spirulinei

Cele mai importante beneficii ale spirulinei sunt următoarele (2):

are efecte antiinflamatorii: faptul că spirulina reduce inflamațiile cronice este important, pentru că aceste inflamații pot contribui la dezvoltarea cancerului și a altor afecțiuni.

menține sănătatea inimii: pentru că spirulina ajută la scăderea colesterolului și trigliceridelor, menține sănătatea arterelor și reduce riscul de boli cardiovasculare și accident vascular cerebral.

conține nutrienți importanți: ficocianină, pigmentul albastru din spirulină care are proprietăți antioxidante și antiinflamatoare (3).

ameliorează manifestările alergice: mai ales în cazul celor cauzate de polen, păr de animale și praf. Simptomele alergice sunt reduse semnificativ: strănut, rinoree, mâncărimea pielii.

susține sistemul imunitar: pentru că spirulina este bogată în vitamine și minerale esențiale. De asemenea, spirulina stimulează producția de celule albe din sânge și anticorpi care luptă împotriva virușilor și bacteriilor din corp.

menține sănătatea orală: dacă apa de gură este îmbunătățită cu spirulină, se reduce placa dentară și riscul de gingivită scade.

menține sănătatea ochilor: reduce riscul de cataractă și de pierdere a vederii, cu înaintarea în vârstă.

Ads

Continuă să se facă cercetări pentru a se vedea în ce măsură spirulina poate ajuta la blocarea dezvoltării unor tumori sau în tratamentul cancerului.

Precauții pentru consumul de spirulină

Administrarea de spirulină trebuie făcută după recomandările medicului, acesta fiind cel care stabilește perioada tratamentului și doza, pentru că nu există o doză standard.

În situațiile în care doza prescrisă este depășită, pot apărea reacții secundare precum alergie cutanată, febră ușoară, constipație, sete, dureri de stomac.

Pacienții cu afecțiuni renale și cei care suferă de hipertiroidie nu trebuie să consume spirulină.

Spirulina nu este recomandată nici copiilor cu vârste mai mici de 3 ani.

Din cauza potențialului de efecte secundare și interacțiuni cu alte medicamente, suplimentele alimentare ar trebui luate numai cu recomandare medicală

Ads

Recomandări privind păstrarea spirulinei

Spirulina, indiferent de forma ei de prezentare, trebuie păstrată la temperatura camerei, în ambalajul original, departe de surse de lumină și căldură și consumată în cel mult 3 luni de la deschiderea ambalajului.

Acest articol a fost realizat în baza informațiilor preluate din următoarele surse:

Nourish by MD, „Spirulina: Are there health benefits?”: https://www.webmd.com/diet/. Accesat 08.01.2023.

Healthline, „10 health benefits of spirulina”: https://www.healthline.com/nutrition/10-proven-benefits-of-spirulina. Accesat 08.01.2023.

Verywellhealth, „What is spirulina?”: https://www.verywellhealth.com/spirulina-89079. Accesat 08.01.2023