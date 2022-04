Specialistul DNA prins în flagrant imediat după ce a luat mită 30.000 de lei de la un om de afaceri așteaptă decizia finală din partea magistraților, după ultimele dezbateri din proces, care au avut loc miercuri, 13 aprilie, la Curtea de Apel București. Avocatul a solicitat menținerea condamnării de 3 ani cu suspendare, în timp ce procurorii vor pentru Răzvan Nicolae Despa (foto) o pedeapsă cu executare.

Nicolae Răzvan Despa este un inginer în geodezie care lucra la DNA ca specialist și care, în 2021, a pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 15.000 de euro pentru a truca o licitație în favoarea acestuia din urmă.

DNA organiza o licitație pentru achiziția unei drone și, pentru a ieși câștigătoare firma omului de afaceri, Despa urma să modifice caietul de sarcini în sensul eliminării unor senzori scumpi de pe aparatul ce urma a fi achiziționat, fără ca prețul să de modifice.

După mai multe „negocieri” cu denunțătorul, Despa a acceptat promisiunea sumei de 12.000 euro (plătibilă în două tranșe), în legătură cu îndeplinirea unui act ce intra în îndatoririle sale de serviciu. În data de 16 noiembrie 2021, Despa a primit de la omul de afaceri 30.000 de lei (echivalentul a 6.000 euro), ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

O pedeapsă de numai 3 ani cu suspendare a primit specialistul DNA la Tribunalul București, pe data de 26 ianuarie 2022, motiv pentru care procurorii au făcut apel.

„Judecătorii au reținut în motivare că e familist convins, că are un copil minor, dar aceste aspecte nu atenuează prea mult gravitatea faptei. Dacă luăm în discuție modalitatea de comitere a faptei, observăm că acesta urmărea o colaborare fructuoasă cu martorul denunțător, a înțeles că funcția îi permite să obțină foloase necuvenite. Solicităm ca pedeapsa să fie majorată și modalitatea să fie cu executare”, a declarat procurorul de ședință al DNA.

În schimb, avocatul lui Răzvan Despa a solicitat menținerea cuantumului de pedeapsă aplicat de instanța de fond, cât și modalitatea de executare, adică 3 ani cu suspendare.

Fostul angajat DNA, zgârcit în declarații în fața instanței

„Instanța a ținut seama de gravitatea faptei, iar inculpatul și-a asumat fapta. Scopul pedepsei poate fi atins și cu el în stare de libertate. S-a reținut că era angajat al DNA. Era funcționar public, nu avea o funcție legată de aplicarea legii. Putea să fie angajat la orice instituție publică. A greșit și a recunoscut, mai mult de atât ce putea să facă?”, s-a întrebat, retoric, avocatul lui Despa.

Fostul angajat DNA a fost scurt în ultimul său cuvânt. De altfel, la începutul dezbaterilor în apel, acesta a spus că nu vrea să dea o nouă declarație, deoarece nu are mimic nou de adăugat.

„Mențin toate declarațiile, atât pe cele date la urmărirea penală, cât și pe cele din instanță. Îmi pare foarte rău de ceea ce am făcut”, a spus Răzvan Despa.

Motivarea instanței de fond: „E filantrop și familist convins”

Tribunalul București l-a condamnat pe Răzvan Despa la 3 ani de închisoare cu suspendare, apreciind următoarele:

„În ceea ce privește circumstanțele personale ale inculpatului, instanța reține că acesta are vârsta de 41 ani, are în întreținere un copil în vârstă de 7 ani, nu este cunoscut cu antecedente penale, iar din caracterizările depuse la dosarul cauzei reiese că este cunoscut ca fiind o persoană corectă, implicată în acțiuni filantropice și în proiectele comunității, un bun profesionist, un familist convins. Inculpatul a avut o conduită procesuală sinceră, recunoscând săvârșirea faptei, încă din faza de urmărire penală, și nu a împiedicat în nici un fel buna desfășurare a procesului penal. De asemenea, instanța va avea în vedere dispozițiile art. 396 alin. 10 C. proc. pen., în condițiile în care judecata s-a desfășurat conform procedurii simplificate, astfel că va reduce cu o treime limitele pedepsei închisorii prevăzute de art. 289 alin. 1 C. pen., astfel că pedeapsa ce va fi stabilită în sarcina inculpatului va fi cuprinsă între 2 ani închisoare și 6 ani și 8 luni închisoare. În raport de criteriile de individualizare analizate, tribunalul îl va condamna pe inculpatul (…) la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.(…) Apreciind, prin raportare la înţelegerea de către inculpat a gravităţii faptei săvârşite, împrejurare reținută de instanță din conduita sa procesuală și din atitudinea de recunoaștere și regret, că aplicarea pedepsei cu închisoarea este suficientă, chiar şi fără executarea efectivă a acesteia, sancțiunea în sine, prin natura ei, și fiind o modalitate eficientă de asigurare a scopului preventiv și educativ al pedepsei”, se arată în motivarea instanței de fond.

Înțelegerea pentru „o cooperare de lungă durată”

Așa cum reiese din actele dosarului, Despa și denunțătorul au convenit că acesta din urmă se va gândi la suma totală pe care era dispus să o ofere, urmând a da un răspuns. Această sumă urma să fie remisă în două tranșe echivalent în lei, 50% avans și restul după încheierea licitației.

În data de 13.11.2021, potrivit înțelegerii anterioare, denunțătorul i-a comunicat inculpatului că îi poate oferi suma de 12.000 euro,, pentru o cooperare de lungă durată”, urmând ca ziua următoare să remită jumătate din această sumă, aspect cu care inculpatul a fost de acord:

„Dacă e așa cum ziceai, mă gândesc că e benefic pentru amândoi. Adică aș vrea aș avem o cooperare de lungă durată. Și ca să fie bine pentru toți, la ăia 10 k discutați ieri mai punem 2k avans pentru asta. E ok? Dacă da, marți aduc jumate.”

Ulterior, în ziua de 15.11.2021, denunțătorul i-a comunicat inculpatului că dorește să se întâlnească în ziua următoare, în același loc, respectiv parcul din zona Sălii Palatului din București. Inculpatul a acceptat, dar în același timp s-a oferit să trimită o altă persoană care sa primească suma de bani: „vrei să trimit eu pe cineva? Doar să-mi spui unde tre să vină”.

Întrucât denunțătorul a refuzat să remită banii altcuiva, inculpatul a fost de acord să vină el pentru a primi banii.

Cum au decurs dinscuțiile chiar înainte de flagrant

Circumstanțele desfăşurării întâlnirii din ziua de 16.11.2021, dintre inculpat și martorul denunțător, reies atât din conținutul convorbirii purtate în mediul ambiental, precum şi din declarațiile denunțătorului, scriu procurorii.

Astfel, denunțătorul și inculpatul au reluat discuția pe tema sumei pretinse de acesta din urmă și, deși, inițial a negat cuantumul acesteia, în final inculpatul a confirmat că suma totală pretinsă a fost 15.000 euro:

Denunțătorul: Noi… când ne-am întâlnit prima dată, tu mi-ai zis, da’ tu zici acuma că nu e. Eu te țin minte cu 15.000 și eu vreau să rezolvăm treaba asta, să fie O.K. pentru tine…

Despa: Da! Da! Da!

Denunțătorul: …să nu te superi pe mine, să…

Despa: Da, da, da! Da! Da!

Denunțătorul: Știi? Și d-aia am zis, că dacă se face și drona aia…

Despa: Nu!

Denunțătorul: Mergem pe 15.000, per total… Știi?

Despa: Eu n-am zis de 15.000, (…)!

Denunțătorul: …? Eu așa a… am ținut minte.

Despa: N-am zis… A fost… Nu! Nu! Ceva… Nu! A fost 15%. (…) Nu. Eu am sp… probabil că – na! – adunate au dat 15.000…

Specialistul DNA, după primirea plicului cu bani: „Eu sunt un om rezonabil!”

După ce au lămurit aspectele prezentate mai sus, denunțătorul a scos plicul ce conținea suma de 30.000 lei și l-a introdus în rucsacul de culoare neagră al inculpatului, conform indicațiilor acestuia:

Denunțătorul: Uite! Fii atent!

Despa: Mergem în continuare…Aici! … [apropiind rucsacul pe care îl avea asupra sa de denunțător]

Conform imaginilor, denunțătorul introduce plicul în rucsacul lui Despa, iar dialogul continuă astfel:

Denunțătorul: Uite, aicea! Da?

Despa: Da, mă, da!

Denunțătorul: Să nu…să-i numeri dacă vrei…

Despa: Stai liniștit! Cât ai aici?

Denunțătorul: 30.000! Știi? De lei.

Despa: Nu…

Denunțătorul: Per total, sunt 60 și…

Despa: Nu… Ă…!

Denunțătorul: Să fie …[neinteligibil]… Știi?

Despa: Eu sunt om rezonabil!

Denunțătorul: Da. Da, mă!

Despa: Adică, nu iau pielea de pe om ca să…

Ulterior finalizării întâlnirii, inculpatul (…) a fost oprit de organele de poliție în imediata apropiere a locului de întâlnire, asupra acestuia, mai precis într-un rucsac de culoare neagră fiind identificat plicul de culoare albă ce conținea suma de 30.000 de lei primită de la denunțător pusă la dispoziția acestuia de către organele de urmărire penală, sumă provenită din fondurile speciale ale Direcției Naționale Anticorupție.

„Inițial inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere, însă ulterior, la data de 24.11.2021, acesta a fost de acord să dea o declarație, în fața procurorului. În cuprinsul acestei declarații inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei și a descris modul de comitere, susținerile sale fiind confirmate de elementele de fapt ce rezultă din celelalte mijloace de probă”, arată procurorii în rechizitoriu.