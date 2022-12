Șoferul de TIR român ajuns viral pe rețelele sociale: ”Vom continua să umplem de șpăgi buzunarele vameșilor unguri și bulgari”

Votul negativ dat de Austria României și Bulgariei pentru aderarea la Spațiul Schengen a generat un val de nemulțumire în rândul românilor, dar o anumită categorie de persoane a reacționat și mai dur, dat fiind că le afectează direct.

Este vorba despre șoferii de TIR care fac curse externe și care, în urma acestui eșec, se văd nevoiți să aștepte în continuare la cozile kilometrice formate în vămi pentru efectuarea procedurilor.

Ads

Ilie Matei, șoferul de TIR cunoscut drept ”Omul Șoselelor”, a scris un mesaj pe Facebook prin care arată realitatea dură: ”Vom continua să umplem de șpăgi buzunarele vameșilor unguri și bulgari, după zeci de ore de așteptare, încolonați în punctele de frontieră”.

”Că ne place sau nu, în 2 săptamani acest an urât se încheie.

Spun urât pt că în domeniul asta în care activez, atât șoferii cât și transportatorii au încercat fără succes să scoată ceva mai bun din acest an, dar nup, a fost unul care a adus un volum scăzut de mărfuri transportate, fără mari creșteri salariale sau de diurne pt șoferii profesioniști, fără mari profituri pt firme.

Ads

Și da, se putea încheia bine pt toți acest an, asta cu condiția de a fi intrat în spațiul Shengen, dar na, atât s-a putut, ei vor circulă cu pașaport diplomatic în continuare iar noi de pe șosele, cei care facem acest job, vom continuă să umplem de șpăgi buzunarele vameșilor unguri și bulgari, după zeci de ore de așteptare încolonați în punctele de frontieră.

Ceea ce se conturează și mai profund de la an la an este faptul că șoferii români devin una dintre forțele europene în transportul internațional de mărfuri, alături de colegii noștri din Polonia și Lituania, fapt ce aduce un plus de respect pt ai noștri români la nivel internațional, dar la pachet devenind una dintre țintele preferate ale organelor de control europene, o sursă de venituri pt statele unde sunt controlați, chiar dacă spre deosebire de ani în urmă, flota românească este printre cele mai noi și dotate iar vechile metehne de nerespectare regulament au dispărut în mare parte.

Așa că au trebuit să inventeze la minut seturi de legi,doar vor reuși să diminueze apetitul românilor, polonezilor, lituanienilor pt acest sector.

Ads

Că idee, se plătește o taxa de "protecție" dată prin amenzi și tot felul de nereguli inventate la minut.

Și totuși, românii excelează, se civilizeaza și de la an la an fac meseria asta mai bine decât colegi ai lor nemți, francezi, belgieni, englezi, dovadă stand porțile deschise în orice firma de transport din Europa unde sunt tratați la egal cu ceilalți, ceea ce nu se întâmplă în anii trecuți.

Da, este un sector ce cotizează o parte importantă la bugetul țării și toată trupa de pe șosele prin muncă lor dau României șansă de a fi în top 3 european într-un domeniu greu, un domeniu care a devenit cea mai mare breaslă din mediul privat românesc.

Fete și băieți din România sunt prezenți cu camioanele lor în orice cotlon al Europei, fete și băieți din România prin muncă lor duc greul...pe roți.

Sper că părințîi, frații, soțiile, copiii voștri să fie mândri pt că prin participarea voastră zilnică, cu lunile plecați de acasă, cu poze primite pe telefon, cu vorbe grele aruncate de străini, cu ai noștri morți și jefuiți prin parcări, cu poliția pe urme permanent, cu toate greutățile fizice și sufletești adunate, prin muncă voastră ați pus România pe harta într-un domeniu unde oamenii muncitori fac diferența.

Ads

Să fiți mândri că aveți cu ce!!

Poate că ei ne consideră semi europeni, dar nu realizează că fără participarea voastră și a colegilor din Polonia și Lituania, atât pe timpul pandemiei cât și acum cu un război la granițele României, lanțul de aprovizionare ar fi fost distrus fatal, ar fi fost imposibil de realizat”, a scris Ilie Matei pe Facebook.