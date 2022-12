O întâlnire a înalților oficiali politici implicați în pregătirea proiectului vizând acceptarea de noi membri în spațiul Schengen a avut loc joi, 1 decembrie, la Bruxelles.

A avut loc ședința Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper), for responsabil cu pregătirea întâlnirii comitetului pentru Justiție și Afaceri Interne (JAI) a Consiliului Uniunii Europene din 8 decembrie. Atunci ar urma să primească un răspuns definitiv candidaturile României, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen.

Surse ale portalului polonez de știri Visegrád 24 arată următoarele:

- Austria se va opune atât României, cât și Bulgariei.

- Olanda își va exercita dreptul de veto doar în privința Bulgariei.

- Nicio țară nu este împotriva aderării Croației.

