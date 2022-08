Compania Alba Orbital, liderul mondial în privinţa construcţiei şi intermedierii lansărilor de microsateliţi, a semnat un acord cu RomSpace, o iniţiativă a elevilor de la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul albaorbital.com.

Acordul prevede lansarea pe orbită a microsatelitului ROM-2, primul cubesat românesc, în cadrul misiunii ”Alba Cluster 7” ce va fi lansată cu o rachetă SpaceX în primul trimestru al anului viitor.

ROM-2 (Romanian Orbital Mission) este un microsatelit cubic de buzunar, ce măsoară 5x5x5cm şi cântăreşte 250g. Poreclit ”Vrabia Spaţială”, acest mic satelit nu este mai mare decât un cub rubik şi este primul satelit de acest fel construit în România. Datorită costurilor lor reduse, astfel de microsateliţi deschid calea spre o democratizare a spaţiului cosmic, deschizând porţile pentru organizaţiile mai mici care doresc să-şi lanseze propriile cercetări spaţiale.

Formată din nouă elevi cu vârsta între 15 şi 18 ani, echipa RomSpace va călători la Glasgow pentru a integra micuţul lor satelit la facilităţile Alba Orbital, înainte de a fi trimis către SpaceX în pregătirea lansării din primul trimestru al anului 2023. ROM-2 sau ”Vrabia Spaţială” este un radiosatelit ce conţine şi o cameră de 2 megapixeli pentru fotografierea din spaţiu a Pământului.

Liceenii români au decis să construiască primul lor satelit de buzunar după ce echipa de lansare Alba Orbital le-a recomandat acest lucru, ca pe un mod rapid şi ieftin de a avea un prim obiect spaţial pe orbită.

