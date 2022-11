Secretul succesului lui Napoli e într-o fermă din Toscana cu măgari și struți: "Am stat acolo ca un călugăr la mănăstire"

Napoli este echipa italiană care a strălucit în acest start de sezon.

Echipa din sudul Italiei este neînvinsă în Serie A și intră de pe primul loc în pauza competițională ce urmează pentru a face loc Campionatului Mondial.

Napoli a marcat peste 65 de goluri, domină campionatul și s-a calificat en-fanfare în optimile Ligii Campionilor, fază în care o va întâlni pe Eintracht Frankfurt.

Ads

Napoli a suferit o singură înfrângere în acest sezon, 0-2 cu Liverpool, în ultima rundă a Ligii, când echipa era deja calificată de pe primul loc.

Unul dintre actorii principali ai acestui succes formidabil este antrenorul italian Luciano Spaletti, 63 de ani, cu o vastă experiență în Serie A.

În 2019, Spaletti a fost dat afară de Inter, dar a rămas pe ștatele de plată ale formației milaneze. Și-a luat o pauză de la antrenorat, timp în care s-a "recules" la ferma lui din Toscana. A făcut vin, a cules măsline și a stat doi ani sabatici printre animalele de la fermă: măgari, struți, alpace.

"În liniștea Rimessei am stat ca un călugăr într-o mănăstire, am fost singur și am atins adâncurile sufletului meu", a spus el.

A rămas dedicat studiului și s-a întors în 2021 în antrenorat la Napoli. Acolo unde a avut un prim sezon cu plusuri și minusuri. Fanii i-au furat Fiatul Panda, talismanul antrenorului.

Ads

Un banner al ultrașilor lui Napoli a arătat clar că antrenorul ar trebui să plece dacă vrea să își vadă din nou mașina iubită. Napoli a terminat pe locul trei în spatele celor două cluburi din Milano.

La începutul acestui sezon, Napoli era văzută cu a cincea șansă la titlu după Milan, Inter, Juventus și Roma. Acum e lider detașat, iar Spaletti, cu fotbaliști precum giorgianul Khvicha Kvaratskhelia sau nigerianul Osimhen, a reaprins speranța unui nou titlu sub Vezuviu. Primul după Maradona.