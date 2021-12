Diana Șoșoacă a filmat scandalul pe care l-a stârnit în biroul de avocat, acolo unde a primit o echipă a televiziunii Rai Uno.

Din înregistrare se poate observa cum Diana Șoșoacă le cere jurnaliștilor să se legitimeze, susținând că nu știe că cine vorbește.

Aparent, senatoarea este nemulțumită de faptul că a trebuit să răspundă la mai mult de trei întrebări, aspect pe care, teoretic, l-a negociat înainte cu omul de cetățenie română angajat de jurnaliștii italieni să aranjeze interviul.

Șoșoacă folosește o limbă engleză aproximativă pentru a încerca să comunice cu jurnaliștii și sună, în același timp, la 112.

Când operatoarea o întreabă care este problema, senatoarea spune: "O echipă de la Rai Uno, așa zice, însă m-a înșelat efectiv. Vă rog frumos, am nevoie să-i legitimați fiindcă nu știu cine sunt. Au intrat în cabinetul meu".

La un moment dat, cineva bate la ușă, iar Diana Șoșoacă îi cere soțului Silvestru să-i permită accesul. Profitând de acest moment, jurnalista italiană Lucia Gorraci se strecoară afară, deși bărbatul a presat-o cu ușa și a încercat să împiedice ieșirea.

De altfel, jurnalista a sunat la Ambasada Italiei, în paralel cu telefonul dat de Șoșoacă la 112.

Operatoarea 112 mai cere să afle câte persoane sunt în biroul de avocat, Șoșoacă răspunzând "Șapte, una a fugit".

Între timp, Șoșoacă le cere insistent celor din echipa de filmare, din care face parte și jurnalista din România care "a fixat" interviul, să se legitimeze.

Senatoarea susține că are dreptul să ceară documentele de identitate datorită faptului că persoanele în cauză se află pe proprietatea pe care o deține.

"I want to identify you, because I don’t know who you are. You have to legitimate. This is my teritory!".

"What you did here it’s a criminal. You are against the criminal low"

"This is an insult for me, as a senator of Romania. And you will pay for this! You and this echip of Rai One", mai spune senatoarea, printre altele.

La venirea Poliției, jurnalișta italiană s-a reîntors și a intrat din nou în biroul senatoarei, încercând "să-și extragă" colegii.

Diana Șoșoacă le cere polițiștilor s-o dea afară fiindcă e biroul ei. În acele momente, lucrurile au degenerat în condițiile în care soțul senatoarei a intervenit, bruscând-o pe Lucia Gorraci.

Polițiștii și jandarmul s-au interpus între cele două părți și au evacuat-o pe jurnalistă în holul blocului.

În acele momente, Diana Șoșoacă le-a cerut polițiștilor să-i rețină cu forța pe jurnaliști și să le șteargă filmarea. În plus, senatoarea a acuzat că este posibil ca jurnaliștii să-i fi furat ceva din birou.

În acest timp, sindicatul jurnaliștilor italieni care lucrează în RAI cere implicarea guvernului Italiei și a Uniunii Europene în scandalul de la București.

”România trebuie să-și cere scuze pentru atacul grav asupra corespondentei RAI, Lucia Goracci, și a colaboratorilor săi. Dacă Bucureștiul este încă în Europa, astfel de evenimente nu trebuie să se întâmple.

O jurnalistă sechestrată în biroul unui senator antivaccinist, în timpul unui interviu, a fost lovită în fața polițiștilor care trebuiau să o protejeze și apoi percheziționată și ținută ore în șir într-o secție de poliție.

Ne așteptăm ca guvernul italian și Uniunea Europeană să ceară guvernului României explicații cu privire la ceea ce s-a întâmplat”, se arată în comunicatul transmis de sindicatul italian, citat de G4 Media.