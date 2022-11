Sorin Lavric (AUR), despre manualul Egalitate de gen: „O doctrină malefică globalistă, care vrea să distrugă familia”

Senatorul AUR Sorin Lavric a criticat miercuri, 9 noiembrie, manualul "Egalitate de gen", despre care spune că ar avea o doctrină "malefică globalistă, care vrea să distrugă persoana, familia, naţiunea, biserica".

"Aseară am avut proasta inspiraţie să răsfoiesc un manual care se numeşte "Egalitate de gen" şi vreau să vă împărtăşesc câteva din impresiile cu care am rămas. Ce este egalitatea de gen? Este vectorul principal prin care astăzi flagelul politic se răspândeşte în toată lumea. Când spun flagel corect politic sau spun plagă globalistă este acelaşi lucru, este vorba de aceeaşi doctrină malefică globalistă, care vrea să distrugă persoana, familia, naţiunea, biserica şi această relaţie între bărbat şi femeie în cadrul căsătoriei. Până acum, acest flagel corect politic a fost transmis cu precădere prin guverne, prin corporaţii şi prin universităţi, numai că acum s-a făcut un pas înainte şi sub oblăduirea Ministerului Educaţiei s-a trecut la pasul preuniversitar (...).

Avem o mostră crasă de agresiune ideologică, aceea că tot ceea ce înseamnă viaţă normală pentru noi, pentru românii sănătoşi, cu scaun la cap, este de fapt expresia unui tipar coercitiv asupritor, din cauza căruia minorităţile nu pot să atingă acea pace şi fericire pe care şi-o doresc. (...). Trebuie să atragem atenţia românilor că, dacă nu se trezesc şi nu vor înlocui această clasă politică, acest manual care deocamdată va circula numai pentru cadrele didactice, va ajunge să fie normă obligatorie şi atunci românii se vor trezi că în familiile lor apar nişte copii în a căror minte s-au întâmplat nişte idei fixe, care schimbă orizontul de viaţă şi bineînţeles aspiraţiile şi idealurile", a precizat Lavric, la o conferinţă de presă.

El a susţinut că mai multe ONG-uri au adresat un apel Ministerului Educaţiei de a retrage acest manual.

"În zilele acestea, mai multe ONG-uri au adresat un apel către Ministerul Educaţiei rugând ca acest manual să fie retras, este o iluzie. De ce? Pentru că doamna ministru a Educaţiei de azi este o păpuşă, o fantoşă docilă în mâna lui Iohannis şi ştim foarte bine că pentru Iohannis România educată înseamnă de fapt o Românie îngenuncheată în faţa ideologiei de gen şi a flagelului corect politic. Şi atunci îi rugăm pe români să-i trezească şi în 2024, înlăturând această clasă politică, să ne ajute pe noi să scoatem flagelul corect politic şi implicit acest manual nociv din circuitul învăţământului preuniversitar", a concluzionat senatorul AUR.