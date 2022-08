Sorin Grindeanu, despre remanierile guvernamentale vehiculate: „Singura mea teamă e teama de Dumnezeu”

Vicepremierul PSD Sorin Grindeanu a declarat că a participat la aproape toate şedinţele coaliţiei de guvernare, dar că în nici una dintre acestea nu s-a discutat despre remanierea guvernamentală.

În ceea ce îl priveşte, Grindeanu a precizat că nu se teme că ar putea fi schimbat din funcţie, deşi ”nimeni nu este de neînlocuit”, dar că singura sa teamă este de Dumnezeu.

Întrebat dacă urmează o remaniere guvernamentală, vicepremierul Sorin Grindeanu a declarat că nu a avut o discuţie pe această temă, în coaliţie.

”Despre remaniere. Am participat la aproape toate şedinţele coaliţiei şi nu s-a discutat o secundă despre ea. E atributul primului ministru, dacă va considera că un anumit domeniu necesită un nou impuls, am convingerea că prim-ministrul va veni în coaliţie şi va spune acest lucru. Până acum nu a fost cazul”, a declarat vineri, Grindeanu, pentru News.ro.

În ceea ce îl priveşte, Grindeanu a subliniat că îşi face treaba cât poate de bine.

”Tot timpul e loc de mai bine, nimeni nu e de neînlocuit. Eu încerc să îmi fac treaba cât pot de bine. Nu am temeri. Singura mea teamă e teama de Dumnezeu, în rest nu am temeri. Şi am fost în diverse funcţii să ştiu că lucrurile sunt volatile. Dar încerc să-mi fac treaba cât de bine pot”, a precizat Grindeanu.

Întrebat, de asemenea, pe ce post ar putea intra Mihai Tudose în Guvern, Grindeanu a explicat că acesta are experienţă guvernamentală.

”Dacă nu s-a discutat despre remaniere, nu e cazul să spun eu unde poate să meargă Mihai într-o parte sau în alta. Cert este că Mihai are experienţă guvernamentală. A fost prim-ministru, a fost de două ori ministrul economiei, deci un om care ştie. Nu fac speculaţii de acest tip şi nici nu cred că e cazul”, a mai subliniat Sorin Grindeanu.