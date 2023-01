Sorin Grindeanu a fost întrebat miercuri, 25 ianuarie, dacă, după rotativa premierilor din mai, ar prefera să rămâna la conducerea Ministerului Transporturilor sau să preia șefia Camerei Deputaților.

”Doar dintre acestea două? Nu ştiu. Fiecare dintre cele două funcţii are provocările de rigoare sau specifice funcţiei respective. Pot să vă spun aşa - că, oriunde sunt şi am votul colegilor mei, încerc să îmi fac cât mai bine treaba. În niciun caz nu vreau să facem un capăt de ţară, chiar dacă spuneaţi că e şansa de a se inaugura 100 km pe an, minim, mizele sunt mult mai mare decât acestea. Asta nu înseamnă că nu trebuie să se întâmple, indiferent de cine e ministru, să nu creem aceste premise”, a declarat Sorin Grindeanu la Prima News.

Întrebat dacă şi-ar dori alt minister, în cazul în care nu va ocupa acelaşi portofoliu în Guvern sau să preia şefia Camerei Deputaţilor, social-democratul a răspuns: ”Nu. Exclus”

”Şi aşa colegii mei, şi în special Marcel Ciolacu, au dus o muncă de convingere destul de asiduă să intru în Guvern, în noiembrie 2021. Am înţeles să intru, să îmi fac treaba cât de bine pot, dar nu”, a completat Grindeanu.