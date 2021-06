Grindeanu, la motiunea simpla: Ghinea este Clotilde Armand cu barba si burta, prototipul useristului care stie doar sa darame

Deputatul social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat, luni, 14 iunie, la dezbaterea motiunii impotriva ministrului Cirstian Ghinea ca acesta este "prototipul unui mod de a face politica, prototipul useristului care stie doar sa darame, nu sa construiasca".

"Aceasta motiune nu este doar despre Cristian Ghinea, ci despre dezastrul produs in privinta PNRR. Domnul Ghinea este de fapt prototipul unui mod de a face politica, prototipul USR-istului care stie doar sa darame, nu sa construiasa. De cand ati aparut ca partid pe scena politica romaneasca doar asta ati facut: ati criticat, ati blocat si ati distrus. Domnule Ghinea, iesiti din bula in care va gasiti, pasiti in viata reala. Pe plan personal v-ati transformat frustrarile extremisului civic in active financiare si afaceri profitabile. De ce nu procedati la fel si cu Romania? De ce nu vreti ca Romania sa creasca, ca nivelul de trai al romanilor sa creasca", a declarat Grindeanu.

El a mentionat ca Ghinea este un maestru al demagogiei.

"Pe Facebook sunteti un maestru al demagogiei, un expert in bla bla-uri despre integritate, transparenta. In realitate v-ati descoperit rapid vocatia de ong-ist ideologic pe bani multi, pe bani din ce in ce ce mai multi. Ati ajuns unul din noii baieti destepti in ONG-uri abonate la tocat din fonduri eurpene pe tot felul de simpozioanre, care nu folosesc nimanui, doar dumneavoastra ca sa incasati sume enorme", a explicat Sorin Grindeanu.

El a mai precizat ca Ghinea este "Clotilde Armand cu barba si burta, care a ajuns sa faca criza si pariuri publice pe miliardele europene".