Cum ascunde PSD că îi lasă pe liberali primii la guvernare. Grindeanu face pe viteazul dar votul intern spune altă poveste

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri, 17 noiembrie, că social-democrații vor să dea primii premierul. Cu toate astea, în ședința internă a PSD nu a existat un vot concret pe acest subiect, așa cum a existat la PNL explică surse politice pentru Ziare.com.

Sorin Grindeanu a explicat într-o conferință de presă că PSD a votat în ședința internă doar două lucruri. Primul, ca Marcel Ciolacu să fie propunerea de premier a partidului, iar al doilea, ca social-democrații să accepte varianta de premier prin rotație.

Ads

Cu toate că disputa dintre PNL și PSD privind cine să dea primul premier se întinde de mai mai multe zile, social-democrații nu au dat un vot în ședință pe acest subiect. Altfel spus, PSD nu are o decizie prin care să excludă oficial ca PNL să preia primul mandat de premier, cu toate că Sorin Grindeanu a declarat în fața jurnaliștilor că „nu am stat în ședință pentru a da premierul de peste un an jumătate. Am votat Marcel Ciolacu premier acum”.

Potrivit unor surse politice, în cadrul ședinței PSD, Marcel Ciolacu a fost vag pe subiectul partidului care să dea primul premier și a dat de înțeles că social-democrații ar accepta să-i lase pe liberali primii.