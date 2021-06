Doar 77% dintre absolventii de liceu din promotia curenta s-au inscris la bacalaureat

Ministrul Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu, afirma ca doar 77% dintre absolventii de liceu din promotia curenta s-au inscris pentru examenul de bacalaureat in aceasta prima sesiune, procentul fiind mai mic comparativ cu cel al elevilor din promotia trecuta care au sustinut examenul.



Ministrul Educatiei afirma ca 77% dintre elevii care au terminat in acest an liceul s-au inscris la examenul de bacalaureat, procentul fiind mai mic decat cel de 83%, cati elevi s-au inscris la examen din promotia anului 2019-2020. Conform ministrului, "cauzele sunt in mod clar generate de aceasta criza sanitara, in care elevii s-au indepartat de scoala, au rupt pentru o lunga perioada de timp contactul cu scoala, dupa care au avut dificultati in a relua acest contact si a se inscrie pentru examenul de bacalaureat".

In ceea ce priveste subiectele, ministrul afirma ca programa si subiectele au fost adaptate situatiei create in sistemul de educatie de anul de pandemie.

"Avem o flexibilizare in sensul adaptarii programei de examen la specificul acestui an scolar. In fiecare dimineata dinaintea examenului vor fi extrase, apoi verificate si reverificate subiectele, apoi baremul de corectura, pentru a face tot posibilul in vederea unei promovari cat mai ridicate, fara sa coboram, subliniez, fara sa coboram gradul de dificultate a subiectelor, dar insistand pe formularea clara a acestor subiecte care sa fie adecvate pregatirii elevilor pentru examen.

Nu accept sub nicio forma formulari de tip capcana care nu sunt conforme gradului de dificultate mediu, care este un grad de dificultate impus pentru orice examen national. Nu este un examen in care sa probam cat de multe capcane intindem elevilor. Nu este corect ca elevii sa fie responsabili de toate neajunsurile ultimei perioade, alaturi de neajunsurile cronice ale sistemului de invatamant. Pentru aceste lucruri suntem responsabili in primul rand noi, cei din educatie, profesorii in ultima instanta, dar nicidecum elevii, nu doresc sa se descarce aceste neajunsuri pe elevii care sustin examenul de bacalaureat", a afirmat Cimpeanu intr-o interventie telefonica duminica seara, la Digi24.

El a facut apel la elevi sa nu incerce sa fraudeze examenul, amintind ca cei eliminati pentru frauda nu vor putea echivala in sesiunile viitoare probele deja date si nici nu se vor putea inscrie la urmatoarele doua sesiuni ale bacalaureatului.