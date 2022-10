Fotografia care ar arăta șpaga plătită de Sorin Cîmpeanu pentru șefia unui for academic internațional: sacoșe pentru "bunăvoința votanților"

Fostul ministru al Educației Sorin Cîmpeanu ar fi dat șpagă pentru a câștiga șefia Adunării Generale a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) în 2017, conform informațiilor furnizate de Cristian Preda, fost europarlamentar și consilier prezidențial.

Preda, în prezent decan al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității București, a publicat o fotografie pe Facebook, care surprinde de la spate un bărbat cărând sacoșe galbene. Autorul postării spune că poza a fost realizată la Marrakech, în Maroc, în 2017, și că a primit imaginea de la un profesor român aflat atunci acolo.

„Un profesor de la o universitate cu predare în limba franceză a citit ce am scris ieri pe facebook despre coruperea membrilor Adunării Generale a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) pentru alegerea lui Sorin Cîmpeanu ca președinte al AUF în 2017, la Marrakech.

Profesorul și-a adus aminte că șpaga a fost oferită în pungi galbene și plimbată pe aleile din incinta pavilionului care găzduia scrutinul”, a notat Cristian Preda.

Mai departe, fostul europarlamentar îl descrie și pe cărăușul sacoșelor, despre care spune că este un „colaborator de nădejde” al lui Cîmpeanu.

„Nu, în poza de mai jos nu e Mihnea Costoiu de la Politehnică, propulsat tot în 2017 în Consiliul de Administrație al AUF, deși nu știa (si nu știe nici acum) boabă de franceză, ci un prorector de la Agronomie”, a adăugat Preda.

Deși fostul consilier prezidențial nu a precizat ce s-ar fi aflat în interiorul respectivelor pungi, o parte dintre cei care au comentat bănuiesc că ar fi vorba de diverse cadouri sau „atenții” pentru membrii juriului.

Fostul europarlamentar, contactat telefonic de Ziare.com, nu a oferit informații suplimentare: "Nu vreau să speculez această chestiune. Am menționat în postare că mi-au fost date informații de domnul Tănase Stamule, am primit apoi acea fotografie. Nu vreau să intru într-o controversă".

De cealaltă parte, liberalul respinge faptul că ar fi făcut declarații în acest sens. „Vorbește prostii, nu am spus așa ceva. Era prezent și domnul Carp și Ștefan Pălărie. A doua zi a dat un alt mesaj care nu are legătură cu mine, cu o sacoșă. Domnul Preda e într-un război personal cu domnul Cîmpeanu. Am zis complet altceva, el are meciul lui”, a declarat Stamule.

Până la ora publicării acestui material, fostul ministru Sorin Cîmpeanu nu a răspuns apelurilor telefonice inițiate de reporterul Ziare.com pentru a oferi un punct de vedere cu privire la acuzațiile care-i sunt aduse.