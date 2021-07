Sorana Cirstea continua sa urce in clasamentul WTA. Pe ce loc va fi romanca dupa Wimbledon

Jucatoarea Sorana Cirstea, locul 45 WTA, a fost eliminata, sambata, de sportiva britanica de origine romana Emma Raducanu, locul 338 WTA, in turul trei al turneului de grand slam de la Wimbledon.

Raducanu s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, intr-o ora si 39 de minute.

Ads

In urma acestui rezultat, Sorana Cirstea a urcat opt pozitii in clasamentul WTA care va fi publicat peste o saptamana, de pe 45 pana pe 37, si nu mai poate fi depasita decat in cazul unor suprize uriase la Wimbledon ale jucatoarelor mai slab cotate decat ea (Samsonova, Golubic sau Tomljanovic).