Vești bune pentru Sorana Cîrstea. Românca a scăpat de o adversară puternică în Rusia

Rusoaica Daria Kasatkina, locul 22 WTA, nu îşi va putea apăra titlul cucerit anul trecut la turneul de categorie WTA 500 de la Sankt Petersburg, după ce a fost testată pozitiv cu virusul Sars-CoV-2.

"Am nişte veşti rele. Am ajuns la Sankt Petersburg şi am fost testată pozitiv pentru Covid-19. Acum sunt în izolare şi urmez toate protocoalele. St. Petersburg Ladies Trophy este unul dintre turneele mele favorite. Este păcat că îl voi rata. Dar cel mai important lucru este să ai grijă de tine şi de ceilalţi", a scris jucătoarea de 24 de ani, pe reţelele de socializare.

Favorita principală a competiţiei care va avea loc săptămâna viitoare este Maria Sakkari din Grecia, locul 8 WTA, iar Anett Kontaveit din Estonia, locul 9 WTA, este cap de serie numărul 2.

România este reprezentată pe tabloul principal de Sorana Cîrstea, locul 32 WTA, care va evolua în manşa I cu Marketa Vondrousova din Cehia, locul 39 WTA, Irina Begu, locul 56 WTA, adversară Shuai Zhang din Cina, locul 69 WTA, şi Jaqueline Cristian, locul 58 WTA, care va da piept cu rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 14 WTA şi cap de serie numărul 4.

În calificări evoluează Ana Bogdan, locul 101 WTA şi cap de serie numărul 7, şi Irina Bara, locul 123 WTA, ambele fiind calificate în turul al doilea.

Ele joacă, duminică, în această fază, cu Ulrikke Eikeri din Norvegia, locul 278 WTA, respectiv cu Varvara Graceva din Rusia, locul 81 WTA şi cap de serie numărul 3.