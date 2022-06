Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 6, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham.

Cîrstea a trecut în sferturi de croata Donna Vekic, locul 92 WTA, scor 5-7, 6-3, 6-4, iar la finalul partidei a țopăit de bucurie, după cum se poate vedea mai jos. Este pentru prima dată în cariera sa când Sorana Cîrstea va juca în semifinale la un turneu pe iarbă.

🇷🇴 @sorana_cirstea pulls off a comeback victory over Vekic to reach the last four in Birmingham.#RothesayClassic pic.twitter.com/09Jc06R4Hy— wta (@WTA) June 17, 2022