Turneul de la Cincinnati: Sorana Cîrstea n-a suflat în fața Petrei Kvitova

Sorana Cîrstea, locul 40 mondial, a fost eliminată, miercuri, în turul doi al turneului de categoria WTA 1000 de la Cincinnati.

Cîrstea a fost învinsă de jucătoarea cehă Petra Kvitova, locul 18 mondial, scor 6-2, 6-3, după un meci care a durat 65 de minute.

Pentru prezenţa în turul doi la Cincinnati, Cîrstea va primi 16.340 de dolari şi 60 de puncte WTA.

România o mai are la simplu la Cincinnati pe Simona Halep, locul 6 WTA, care va evolua în turul doi contra rusoaicei Veronika Kudermetova, locul 20 mondial, în cursul nopţii de miercuri spre joi.

🇨🇿 @Petra_Kvitova breezes past Cirstea, 6-2, 6-3 to move into the last 16 in Cincinnati.

Faces either McNally or Jabeur next.#CincyTennis pic.twitter.com/yEjY1UlPTR— wta (@WTA) August 17, 2022