Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, duminică, pe tabloul principal la turneul Adelaide International 2, turneu de categorie WTA 500.

Sorana Cîrstea, locul 45 mondial, şi favorită 10 în calificări, a învins-o în ultima rundă a calificărilor pe estona Kaia Kanepi, locul 32 mondial, scor 6-2, 4-6, 7-5.

Meciul a durat două ore şi 9 minute. În setul decisiv, Sorana a revenit de la 5-3 pentru Kanepi, reușind patru jocuri la rând!

Sorana Cîrstea trecuse în turul precedent de Camila Giorgi. Adelaide 2 e turneu de categoria WTA 500 și reunește toată crema tenisului, mai puțin liderul mondial Iga Swiatek, care și-a anunțat retragerea din cauza unor dureri la umăr.

Tot pentru un loc pe tabloul principal va evolua şi Ana Bogdan, locul 56 mondial, contra Katerina Siniakova (Cehia), locul 49 mondial şi favotiră 12 în calificări.

