Reacția incredibilă a Soranei Cîrstea după înfrângera suprinzătoare de la București

Jucătoarea română Sorana Cîrstea (38 WTA), principala favorită, eliminată suprinzător în turul 1 al turneului Ţiriac Foundation Trophy de la Bucureşti, a declarat că nu a fost o zi reuşită pentru ea.

"Îmi pare rău că azi nu am reuşit să joc mai bine, să am ocazia să am mai multe meciuri aici pentru că e o bucurie să joc acasă. Se mai întâmplă, mai sunt şi zile proaste ca aceasta. Nu am mai jucat pe zgură de mult, iar asta s-a văzut. Încercam să joc ca pe suprafaţă rapidă şi nu mergea... se mai întâmplă, în tenis mai şi câştigi, mai şi pierzi. Singurul lucru de care îmi pare rău este publicul.

E un privilegiu mereu să joc acasă, mai ales că azi am avut alături familia, părinţii, unchii, mătuşa, lucru care nu se întâmplă mereu. Îmi pare rău că nu am reuşit să câştig ca să pot să joc din nou în faţa lor. Azi nu a fost o zi reuşită pentru mine", a spus Cîrstea.

"Mă bucur să avem din nou un turneu la Bucureşti, înseamnă enorm pentru tenisul feminin, pentru generaţiile din urmă. Ne dorim să crească măcar la 250, poate chiar 500. Ştiu că domnul Ion Ţiriac încearcă, dar problema este locul unde să organizezi un turneu aşa mare. Aici încropim un 125, dar un turneu 250 sau 500 este exclus. Important e să găsim o bază unde să se organizeze", a adăugat ea.

Jucătoarea nu ştie deocamdată dacă acesta este ultimul turneu la care participă în actualul sezon: "Este un final complicat de sezon pentru mine, am nişte probleme de sănătate, trebuie să fac nişte verificări să văd despre ce e vorba. Apoi voi decide dacă mai joc două turnee pe final sau închei sezonul aici şi încerc să mă odihnesc pentru anul următor".

Sorana Cîrstea, 32 de ani, nu va reveni asupra deciziei de a se retrage din echipa de Billie Jean King Cup a României.

"Horia Tecău a încercat să mă convingă să revin, doar că decizia mea de a mă retrage va rămâne neschimbată. Joc la Fed Cup de când aveam 14-15 ani şi a fost mereu o bucurie, însă sunt pe final de carieră şi e normal să mă concentrez pe proiectele personale. Eu simt că mi-am făcut datoria. Nu mai am 10 ani de carieră în faţă, poate nici 5, chiar dacă eu mă simt bine. Sunt pe sfârşit de carieră, e un lucru realist. Nu mi-am dat un deadline. Eu voi juca atât cât timp voi simţi plăcere şi voi fi acolo, în top 30-40. Nu ştiu în câţi ani mă voi retrage, dar e o realitate, buletinul nu minte", a explicat ea.

Principala favorită Sorana Cîrstea (38 WTA) a fost eliminată suprinzător, marţi, în turul 1 al turneului Ţiriac Foundation Trophy de la Bucureşti de elveţianca Simona Waltert, numărul 118 mondial. Waltert s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3 într-o oră şi 29 de minute de joc.

Ţiriac Foundation Trophy prezentat de Kaufland este un turneu WTA 125 organizat la Centrul Naţional de Tenis în perioada 10-18 septembrie, de către Federaţia Română de Tenis şi susţinut de Fundaţia Ţiriac.

Organizatorii oferă premii totale în valoare de 115.000 dolari şi 160 de puncte în clasamentul WTA pentru câştigătoare.