Cum explică Sorana Cîrstea faptul că a pierdut 12 gameuri consecutive și a fost eliminată de la Roland-Garros

Sorana Cârstea a câștigat primul set contra americancei Sloane Stephens, în turul Ii la Roland Garros, dar ce a urmat a fost un scenariu de coșmar.

Sorana a avut 2-0 în setul secund, însă a pierdut cu 6-3, 6-2, 6-0 și a părăsit competiția.

”Am început bine, 6-3, 2-0, apoi la 2-1 am avut mingi de game, la 4-2 pentru ea am avut mingi de break, cred eu că acolo s-a jucat. Ea a jucat din ce în ce mai bine, a greșit din ce în ce mai puțin, iar eu am scăzut nivelul de joc. Cred că asta a făcut să se întoarcă situația.

Ads

Au fost greșeli ușoare din partea mea, iar ea a devenit din ce în ce mai solidă. Ar fi trebuit să termin meciul în două seturi. A mers bine serviciul, cred că și după serviciu a mers bine jocul.

Am greșit mult pe a doua minge, cred că acolo am început să mă grăbesc. Ea nu punea prea multă presiune pe retur, eram destul de liniștită, nu mă ataca, însă am slăbit nivelul, iar ea a început să intre în puncte, a lungit punctele, ceea ce pe mine nu mă avantaja”, a declarat Sorana Cîrstea, pentru Eurosport, conform digisport.ro