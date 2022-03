Sorana Cîrstea, eliminată în semifinale la Lyon. Ce a spus ucraineanca Daiana Yastremska după ce s-a calificat în finală

Sorana Cîrstea, locul 30 WTA şi cap de serie numărul 2, a ratat, sâmbătă, calificarea în finala turneulul de categorie WTA 250 de la Lyon, fiind învinsă de sportiva din Ucraina Daiana Yastremska.

Yastremska s-a impus cu scorul de 7-6 (5), 4-6, 6-4, în două ore şi 31 de minute.

Daiana Yastremska, locul 140 WTA, beneficiară a unui wild card, şi-a pus ca de obicei drapelul Ucrainei pe umeri după victorie.

“A fost un meci foarte dificil. Publicul m-a ajutat mult. Când am postat mesajul pe Instagram că am plecat din ţară, am primit deja o mulţime de mesaje, dar nu m-am aşteptat la o susţinere atât de mare”, a spus Iastremska după meci.

Sorana Cîrstea şi Daiana Yastremska nu au mai fost adversare în circuitul WTA.

Prin participarea în semifinale, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 8.145 de euro şi 110 puncte.

Iastremska a scăpat de curând din "iadul" din ţara ei, ea plecând din Odesa în Republica Moldova şi, după ce a trecut prin România, a ajuns în Franţa.