Sorana Cîrstea își pune sufletul pe masă: Am făcut pace cu trecutul

Sorana Cîrstea va juca mâine împotriva Anastasiei Pavlyuchenkova, în turul al treilea de la Australian Open.

Sorana a reușit până acum două victorii fantastice, împotriva Petrei Kvtiova și a Kristinei Kucova.

Ea a vorbit pentru treizecizero.ro despre secretul din spatele succesului.

"Îmi știu nivelul, știu cât de bine pot să joc, însă important e să arăt asta și în meci. Și să mențin acest nivel atât cât durează meciul. Cred că ăsta-i lucrul cel mai important", a spus Sorana.

"Faptul că am reușit să duc patru seturi de la început la final la un nivel constant e un lucru foarte bun. Caut acea constanță de la săptămână la săptămână, să pot să joc. Așa cum am spus, anul trecut cred că, adunate, am avut 6 luni în care am putut juca, timp în care am avut acea constanță. Din păcate, am avut acele accidentări care au fost destul de lungi, dificile, care mi-au luat câteva luni din programul competițional și m-au costat. Însă cred eu că am reușit anul trecut să fiu mai constantă. Anul acesta am schimbat mai multe lucruri în preseason și încep să se vadă. Cel mai important e să fiu împăcată cu ceea ce joc, cu munca pe care o fac și cu ce arăt pe teren", a mai declarat jucătoarea noastră.

“Sunt foarte multe lucruri de care sunt mândră. Sunt și multe lucruri pe care aș fi putut să le fac mai bine. Însă, așa cum am mai zis, sunt într-un moment bun al carierei mele. Cred eu că joc cel mai bun tenis de când mă știu. Am maturitatea necesară, și pot, în același timp, să mă bucur de moment. Și, da, sunt mândră de faptul că am făcut pace cu foarte multe lucruri din trecut. Trăiesc în prezent și cred eu că fiecare vârstă vine cu frumusețea ei. Fiecare etapă aduce altceva și cred eu că sunt într-o etapă frumoasă de care mă bucur cât pot eu de mult”, a încheiat Sorana.