Cea mai recentă analiză a serviciilor de informații militare din Marea Britanie privește efectul profund al invaziei Ucrainei asupra societății ruse.

Analiza a fost publicată în seara zilei de vineri, 17 iunie.

"În Rusia, războiul a accelerat traiectoria pe termen lung a statului către autoritarism. În ultimele săptămâni, Duma de Stat a început procesul de introducere în lege a unei pedepse de 20 de ani pentru rușii care luptă împotriva Federației Ruse.

A vorbi împotriva invaziei din Ucraina este un fapt de asemenea incriminat.

În ciuda faptului că majoritatea rușilor spun la sondajele de opinie că susțin „operațiunea militară specială”, elemente ale populației își demonstrează atât în mod activ, cât și pasiv opoziția.

„Legiunea Libertatea Rusiei”, o unitate militară cu soldați recrutați dintre ruși, a intrat aproape sigur în luptă alături de armata ucraineană. Unii oficiali ruși de profil înalt au fost foarte probabil trași pe linie moartă după ce au criticat războiul.

Scepticismul cu privire la război este probabil, de asemenea, deosebit de puternic în rândul elitei de afaceri din Rusia și al comunității oligarhilor. Cererile de migrație sugerează că 15.000 de milionari ruși (în dolari SUA) încearcă să părăsească țara.

Motivațiile oamenilor de afaceri ruși includ foarte probabil atât opoziția personală față de invazie, cât și intenția de a scăpa de impactul financiar al sancțiunilor impuse Rusiei. Dacă acest exod va continua, probabil va exacerba daunele pe termen lung ale războiului asupra economiei Rusiei", arată analiza publicată de Ministerul Apărării din Marea Britanie.

