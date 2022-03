Descoperire alarmantă pentru seniori: Somnul de după-amiază este semnul unei boli grave VIDEO

Academicieni de la Universitățile Harvard și California din San Francisco, ambele din Statele Unite, care au realizat un studiu amplu legat de sănătatea oamenilor, au descoperit că somnul regulat din timpul zilei al seniorilor ar putea fi un semn de avertizare privind demența.

Oamenii de știință din Statele Unite au examinat obiceiurile de somn al persoanelor în vârstă, timp de 14 ani. Astfel, ei au constatat că cei care au tras un pui de somn în mod regulat și mai mult de o oră sunt mai expuși riscului de a face o boală gravă, potrivit Daily Mail.

Cercetătorii au descoperit ceea ce ei numesc un ”cerc vicios” între somnul de după-amiază și tulburările privind pierderea memoriei. Ei au urmărit în mod constant sute de de persoane de peste 80 de ani, timp de mai bine de un deceniu.

Rezultatele studiului publicat în revista Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association pe 17 martie 2022, au arătat că seniorii care dormeau regulat după-amiaza aveau cu 40% șanse mai multe de a dezvolta boala Alzheimer, cel mai frecvent tip de demență.

”Somnul excesiv din timpul zilei ar putea fi un semnal al îmbătrânirii accelerate sau al procesului de îmbătrânire cognitivă”, a spus dr. Yue Leng, autorul principal al studiului.

Cercetătorii cred că proteinele toxice care se acumulează în creier din cauza bolii Alzheimer au impact asupra părților creierului, care ajută oamenii să rămână treji.

Trebuie să menționăm faptul că demența este una dintre principalele cauze de deces în Marea Britanie, iar organizațiile caritabile estimează că aproximativ 900.000 din Marea Britanie și 5 milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu ea.

Trei sferturi dintre vârstnicii urmăriți nu au avut deficiențe cognitive, dar puțin sub o cincime dintre ei au prezentat o afectare ușoară, considerată un precursor al demenței. Doar 4% aveau Alzheimer la începutul studiului, iar după șase ani, un sfert dintre vârstnici au dezvoltat Alzheimer.

