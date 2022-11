Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia. 45 de soldați ucraineni au ajuns acasă

Un număr de 45 de soldați ucraineni au fost eliberați în cadrul unui schimb de prizonieri cu Rusia.

Trupurile a doi soldați ucraineni uciși au fost, de asemenea, repatriate, a declarat vineri șeful biroului prezidențial ucrainean, citat de Reuters.

Oficialul, Andriy Yermak, nu a oferit detalii despre rușii eliberați în cadrul schimbului. El a publicat o înregistrare video cu un grup de soldați care stăteau în spatele unui vehicul și cărora li s-a spus "Bine ați venit în Ucraina", iar apoi au aclamat "Glorie Ucrainei!".

