Doi soldați ruși au mers la o secție de poliție din Ucraina pentru a cere motorină. Reacția ucrainenilor

Presa ucraineană relatează despre cazul șocant al unor militari ruși care au crezut că vor fi primiți ”cu lapte și miere” în Ucraina.

Cei doi ruși, foarte tineri, s-au prezentat la o secție de poliție cerând motorină. Întâmplarea a avut loc la Shevchenkovo, lângă Harkov, în nord-vestul țării.

Soldații ruși credeau că ucrainenii vor sărbători eliberarea și că le vor da combustibil, susțin jurnaliștii.

These two Russian idiots in Shevchenkove, Kharkiv oblast, had their vehicle sputtered out.

Guess what they did?

They came to a local Ukrainian police station.

And asked if they could have some fuel. pic.twitter.com/HmaUNORQL3— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 27, 2022