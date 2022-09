Rușii mobilizați descoperă armele cu care vor lupta în Ucraina: puști automate Kalașnikov ruginite și nefuncționale VIDEO

Mulți dintre noii recruți ruși primesc arme foarte vechi, unele datând chiar de după cel De-al Doilea Război Mondial.

O înregistrare devenită virală arată puști automate Kalașnikov ruginite care ar fi ajuns în posesia soldaților ruși care urmează să fie trimiși în Ucraina.

Ministrul rus al Apărării a anunțat mobilizarea a 300.000 de rezerviști care urmează să fie trimiși pe front. Vladimir Putin poate chema toate trupele pe care le dorește, dar Rusia nu are cum să le ofere acestor noi trupe antrenamentul și armele de care au nevoie pentru a lupta în Ucraina prea curând, relatează CNN.

One of the conscripts says that the weapon was given, simply in order "to remember the hands." pic.twitter.com/8FTnNR5BSv— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2022