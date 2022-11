Procuratura ucraineană a deschis o anchetă în urma difuzării pe reţele de socializare a unei înregistrări video care, acuză Moscova, surprinde execuţia unor militari ruşi după ce s-au predat forţelor ucrainene, în weekend, relatează CNN.

Însărcinatul cu drepturile omului în Parlamentul ucrainean Dmitro Lubineţ a afirmă că este vorba despre o predare falsă şi că ”răspunderea la foc nu este o crimă de război”.

O înregistrare video - pe care CNN scrie că a geolocalizat-o - a fost filmată la marginea satului Makiivka, situat în regiunea ucraineană Lugansk (est), la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Lîman, însă ceea ce s-a întâmplat în realitate este neclar.

Procuratura Generală ucraineană anunţă marţi într-un comunicat că Procuratura Regională ucraineană din Lugansk urmează să invetigheze cu privire la ”perfidia” - acţiuni menite să câştige încrederea inamicului cu scopul de a obţine un avantaj militar - forţelor ruse în timpul acestei predări, care este interzisă de dreptul internaţional umanitar.

Nobody knows what hapenend to them,probably dead pic.twitter.com/iKxfqqecsr — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) November 16, 2022

”Potrivit monitorizării presei, se ştie că în satul Makiivka, în regiunea Lugansk, militari ruşi care s-au făcut că se predau Forţelor armate ucrainene au deschis focul asupra unor apărători ucraineni. Astfel de acţiuni sunt interzise de dreptul umanitar internaţional”, se arată în comunicat.

În cadrul unei anchete preliminare, urmează să se ia măsuri în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor acestui eveniment şi furnizării unei evaluări juridice tuturor participanţilor, potrivit procuraturii.

Un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitro Peskov, anunţa luni că Rusia va face ”tot posibilul” să-i găsească pe cei care se fac vinovaţi de aceste execuţii, subliniind că este necesar să fie ”pedepsiţi”.

Dmitro Lubineţ i-a acuzat duminică pe ruşi de o predare falsă şi de faptul că au deschis focul primii, subliniind că ”răspunderea la foc nu este o crimă de război”.

Aceast videoclip - editat - pretinde că prezintă militari ruşi luaţi priozonieri după ce se predau, unii dintre ei culcaţi la pământ, cu mâinile pe cap. Alţi militari apar, unul câte unul, dintr-o clădire şi se culcă la pământ lângă ei, într-o curte.

O voce strigă ”ieşiţi unul cîte unul. Care dintre voi este ofiţerul? A ieşit toată lumea? Ieşiţi!”.

După ce aproximativ zece bărbaţi se culcă la pământ, un militar apare din clădire şi pare să deschidă focul asupra militarilor ucraineni cărora li se predau.

O rafală se aude, iar înregistrarea video se termină abrupt.

Those who were shot because of the imitation of surrender are accused of treachery - an act that violates the laws of war. pic.twitter.com/Sf5yGm4aOx— NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2022