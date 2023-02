Recordul sinistru înregistrat de Rusia în Ucraina: cel mai mare număr de soldați pierduți într-o zi, de la începutul invaziei

Ofensiva pe scară largă declanșată de Rusia de la începutul lui februarie în estul Ucrainei produce un adevărat carnagiu în rândul soldaților recrutați de Kremlin.

Potrivit celor mai recente informații prezentate de Forțele Armate Ucrainene, în cursul zilei de vineri, 10 februarie, ar fi fost uciși în luptă aproximativ 1.140 de soldați ruși, ceea ce reprezintă un record de la începutul invaziei declanșate de Vladimir Putin.

Precedentul bilanț negru record a fost înregistrat de armata rusă în cursul zilei de luni, 6 februarie, atunci când armata ucraineană a ucis apărându-se 1.030 de soldați.

Majoritatea soldaților morți vineri au sfârșit în ofensiva asupra localității Vuledar, devenită un nou punct negru pe harta războiului lui Putin și un motiv de critică pe rețelele sociale, după eșecul catastrofal.

Recent footage of a failed Russian assault near #Vuhledar, Donetsk Oblast has become the latest point of neuralgia in the Russian information space.

Latest: https://t.co/3K14p7jlZc pic.twitter.com/KHTb327AP4— ISW (@TheStudyofWar) February 11, 2023