Soldat rus, cu un craniu uman în mână: ”Ucraina este un stat anti-Rusia. Nu ne pasă câți ucraineni vom ucide” VIDEO

Un soldat rus recunoaște într-o înregistrare publicată pe Twitter că scopul războiului este de a-i ucide pe toți ucrainenii care se opun Rusiei.

Soldatul, despre care se suține că îl cheamă Igor Mangushev, ține în mână un craniu uman despre care susține că ar proveni de la un soldat ucrainean ucis la Azovstal.

Rusul vorbește într-un club și afirmă că a plecat la război cu ideea că ”Ucraina este un stat anti-Rusia”.

This is Igor Mangushev. A Russian soldier who went to war to commit genocide.

In the video, he himself admits this. He says that the main goal of the war is to kill everyone who considers himself Ukrainian.

Mangushev holds a human skull in his hands. — Serhii Sternenko (@sternenko) August 28, 2022