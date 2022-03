Soldat rus ”doborât” într-un magazin din Ucraina, după ce a golit mai multe sticle cu băuturi alcoolice VIDEO

Un film care prezintă un soldat rus ce doarme într-un magazin din Ucraina au fost postat pe canalul de Twitter Visegrád 24.

Conform sursei citate, soldatul se afla într-un magazin de băuturi alcoolice, unde se refugiase după ce unitatea sa militară fusese eliminată de armata ucraineană.

Se pare că bărbatul ar fi început să consume din băuturile aflate acolo la discreție până când s-a prăbușit la pământ.

He was then captured by the Ukrainian Army.

pic.twitter.com/qtxtoR7XO1— Visegrád 24 (@visegrad24) March 10, 2022