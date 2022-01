Cât de îngăduitori sunt judecătorii cu șoferii băuți. Pedeapsa primită de un timișorean care a condus mașina aproape în comă alcoolică

Judecătoriile din întreaga țară sunt pur și simplu sufocate de dosare penale în care mii de șoferi au fost deferiți justiției pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanţe.

Astfel de dosare se finalizează de cele mai multe ori cu pedepse simbolice de închisoare cu suspendare și, eventual dacă șoferul nu face dovada că este bolnav, muncă în folosul comunității pentru 60 sau 90 de zile.

Pentru ca instanța să fie îngăduitoare, secretul este ca șoferul prins băut la volan să-și recunoască fapta, să aibă o atitudine umilă, să ceara judecata în procedură simplificată, să nu aibă antecedente penale și nu în ultimul rând să facă dovada că este integrat în societate.

Faptul că un șofer era aproape de comă alcoolică atunci când s-a urcat la volan, că abia se putea ține pe picioare, că tremura vizibil și avea o alcoolemie de 3,36 ‰, nici nu a mai contat pentru judecătorii din Timișoara. Pentru instanță au avut întâietate studiile universitare ale șoferului, faptul că este căsătorit și că are un loc de muncă stabil.

Ads

Șoferul timișorean în discuție a fost prins e către un echipaj de poliție din cadrul IPJ Timiș în timp ce conducea băut mașina, în data de 11.09.2020, pe Calea Martirilor din Timișoara, la o oră când traficul rutier era intens. Era atât de băut încât mai mulți cetățeni care au văzut în ce stare se află au sunat la 112 și au cerut poliției să intervină.

Oprit în trafic de agenții de la rutieră, individul a mărturisit că băuse acasă, dar că nu intenționa să plece la drum lung, singurul lui gând fiind acela de a parca mașina într-un loc mai sigur.

Dus la spital pentru prelevarea probelor de sânge, rezultatul alcoolemiei a fost de o 3,36 ‰, la prima prelevare (ora 21.45), iar la a doua prelevare (ora 22.45) o alcoolemie de 3,17 ‰.

Ads

”Starea sub imperiul căreia acesta a condus era incompatibilă cu manipularea unui autoturism, din examenului clinic efectuat cu ocazia recoltării probelor biologice rezultând că era agitat, prezenta tremor și imprecizie în mișcări”, se arată în actul de acuzare.

În ciuda acestor aspecte, judecătorii timișoreni au considerat că ”nu există suficiente elemente că inculpatul ar putea să persevereze în acest timp de comportament infracțional” și i-au dat o pedeapsă simbolică, un an și șase luni de închisoare cu suspendare. Pentru această condamnare, instanța a ținut cont că șoferul are studii universitare, este inginer mecanic, are un loc de muncă stabil, este căsătorit și, ca atare, este integrat în societate.

Este doar unul dintre sutele de dosare similare aflate pe rolul instanțelor penale din întreaga țară care se finalizează cu astfel de condamnări, deși legea prevede închisoare cu executare de până la cinci ani.

Ads

”Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă”.

Analizând instanțele de judecată din România este evident că ne confruntăm cu un adevărat fenomen al șoferilor care se urcă băuți sau drogați la volan. De la începutul anului 2022 și până în data de 23 ianuarie 2022 nu mai puțin de 279 de dosare care au ca obiect conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe au fost soluționate doar de instanțele de fond.