Șofer de Dacia Spring, după o plimbare prea lungă cu mașina electrică: "Promit că nu mai fac"

Câțiva proprietari de Dacia Spring s-au încumetat să parcurgă drumuri lungi cu mașina electrică, unii chiar din România până în Grecia.

Mulți s-au declarat mulțumiți de experiență, dar mai ales de economiile pe care le-au făcut.

Unul dintre cei care conduc modelul electric de la Dacia a fost însă categoric după un drum mai lung parcurs cu mașina precizând că nu va repeta niciodată. Acesta a concluzionat că mașina este ideală pentru oraș și navetă, într-o postare pe Facebook.

"Am făcut și eu, de curiozitate, o plimbare mai lungă cu Springul.

Promit că nu mai fac!

Mașina e bună, pentru oraș și navetă e ideală, dar drumuri lungi promit că nu mai fac.

Dacă chiar nu-ți pasă de timp, care la urmă urmei e cel mai scump bun de care dispunem în mod limitat, dacă cel mai important lucru e să faci economie la 100-200 de lei și ești zen din naștere și nu te enervezi ever, e bun Springul și la drum lung.", a scris șoferul pe Dacia Spring România.

Într-un comentariu, acesta s-a referit și la distanța parcursă: "Din Galați în Bulgaria, la Krushuna, 200 km de București. Pe lângă cărți, îți mai trebuie xanax sau extraveral, dar nu poți conduce dacă le iei"

"Nu le putem avea pe toate, și bani în buzunar și timp câștigat"

Unii dintre cei care au comentat la postare sunt de altă părere.

"Am făcut 800 km gratis cu ea (și am scutit o grămadă de bani pe benzină) era bine dacă scuteam 100-200 lei, dar au fost mai mulți, chiar vreo 600, așa că nu le putem avea pe toate și bani în buzunar și timp câștigat."

"Sunt de acord cu o singură afirmație: timpul este cel mai important bun. În rest e doar hate. Faci calcul că pierzi timpul la încărcare 1h pentru 200 lei, dar că pierzi 8 h din viața ca să produci acei 200 lei nu pui în balanță. Și da, nu am Spring, am Kona."

"Pentru mine este simplu, am 30.000 km în 9 luni și am făcut o economie de 3000 euro net, am încărcat numai acasă (contract Hidroelectrica 0,7 ron/kw) a stat la încărcat la priză normală noaptea când dormeam, fac des și drumuri de 100 km și este super Ok mașina, economia de 3000 euro a rezultat din comparația cu Passatul diesel (care acum șomează), cu consum de 7l/100km mixt, unde am scăzut costurile cu energia electrică, economia era și mai mare dacă adăugăm lipsa reviziilor (schimburi ulei etc), am plătit 200 ron pt revizia obligatorie de 30000 km, în concluzie din experiența mea se economisesc aproximativ 1000 euro la 10000km sau 100 euro la 1000 km, economia poate fi mai mare sau mai mică, depinde la ce mașină termică te raportezi și cât este prețul motorinei, benzinei respectiv energiei electrice la momentul calculului, calculul meu este făcut prin raportarea la prețurile actuale."

"Când înaintați în viață, o să vedeți că nu mai băgați de seama cu timpul, vă aștept la pensie."

"Dacă un drum de 1000 km costă 600 lei, te-ai întrebat cât muncește în medie un român pt acei bani? Îți zic eu: minim 2,3 zile. Acum e de preferat să alegi să stai la încărcare câteva zeci de minute sau câteva ore în plus pt acel drum decât să muncești 3 zile ca să îl poți face cu câteva ore mai rapid. Nu?!"

"Încă nu știi să te organizezi. La un drum de 400 kilometri oricum faci un popas de mâncare, toaletă etc, și dacă te organizezi cum trebuie o și încarci între timp."

"Nu totul se rezumă la a face economie de bani"

Alți șoferi sunt de acord cu punctul de vedere exprimat.

"Mă bucur că uneori mai vin feedback-uri și de la oameni realiști, într-o viață normală nu totul se rezumă la a face economie de bani, până la urmă pentru ce mai muncesc și trăiesc, numai să îmi tai mereu din plăceri, de la gură, să stau să îmi număr și ultimul șfanț ca să pot face o plecare pe undeva? Nu, merci.

Păi cred că aș lua Spring-ul în spate și aș ajunge mai repede la destinație dacă ar fi pe așa, numai să nu pierd timp, mâine-poimâine va veni unul și va zice că și-a transformat Spring-ul în Camper Van și că e foarte mulțumit de tot spațiul și comfortul pe care îl oferă această cutiuță electrică."

"Statul în peco sau supermarket pentru alimentare e pierdere de timp, nu călătorie. Să ocolești și să nu mergi pe drumul cel mai rapid sau scurt, asta este călătorie."