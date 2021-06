With a twist: care sunt factorii care influenteaza perceptia avuta de genZ asupra experientei de brand?

Generatia Z s-a nascut cu Internetul in brate - generatiile 1990 - 2000 sunt adevarati nativi digitali, fiind prima generatie care a stiut ca orice informatie se afla la un swipe distanta.

Si sunt o generatie vie, puternica, vocala - progresul lor in piata muncii ii determina sa isi indrepte atentia catre branduri premium, si nu sunt o categorie usor de multumit. Dochita Zenoveiov, inovator de branduri la o agentie din Bucuresti, ne povesteste despre cum ar trebui sa arate un brand pentru a-i multumi pe gen Z, de la web design si pana la design de ambalaj.

Noutate, brand, design, statut. Asa se poate rezuma pe scurt procesul de selectie a unui brand de catre membrii Generatiei Z, iar criteriile lor aparte de selectie determina companiile sa-si adapteze produsele si campaniile. - Dochita Zenoveiov, brand innovator

Simplitate with a twist - mai putin, dar mai bun

Generatia Z fuge de zgomot in branding. Cu o durata de atentie de 8 secunde, mai putin decat cea a milenialilor, de 12 secunde, GenZ e infometata dupa informatie concreta, palpabila, valoroasa - continutul inutil nu isi are locul, nici la nivel de text, nici la nivel vizual - mai putin inseamna mai bun.

Zetii aleg constant designul curat si simplu, aerisit, care le ofera claritate si directie, iar companiile trebuie sa se adapteze nevoilor lor. Un public inteligent, pretentios si fascinant deopotriva, Gen Z ne supune zilnic unei provocari: sa venim cu ceva mai bun ca ieri.

Pentru GenZ calitatea este obligatorie, iar agilitatea digitala specifica acestei generatii - mai mult de jumatate dintre zeti petrec, in medie, peste cinci ore pe zi online, ii transforma in critici foarte aprigi ai brandului.

Era fast - rapiditate dincolo de limite

Viteza de incarcare a paginilor nu a contat niciodata mai mult ca acum - generatia Z nu cunoaste zilele Internetului dial-up, cu o viteza lenta de incarcare; ei s-au nascut in era vitezei, astfel ca sunt indreptatiti sa aleaga site-ul care le ofera informatie factuala, densa, intr-un timp de incarcare satisfacator.

GenZ nu crede in compromisuri - chiar daca site-ul web arata bine si are content valoros, o viteza lenta de incarcare ii va face sa-si intoarca privirea catre un alt competitor din nisa.

Semnificativa este insa preferinta tinerilor de a face achizitii online, chiar si atunci cand este vorba de produse alimentare, inclusiv produse proaspete. Telefonul mobil face parte integranta din viata lor, iar o postare pe Instagram poate declansa o vizita la supermarket sau la cel mai apropiat magazin de casa, pentru a cumpara desertul vizualizat pe pagina influencerului favorit.

In ceea ce priveste frecventa de cumparaturi, traditionalele vizite la hypermarket, la sfarsit de saptamana sunt istorie. Conectarea permanenta are ca rezultat multe achizitii de impuls: o bautura pe care un adolescent o vede in social media in pauza dintre doua ore va fi cumparata imediat ce iese de la scoala. Da, din primul magazin. - Dochita Zenoveiov, brand innovator

Facts tell, stories sell - povesti cu sens

GenZ trebuie sedusa. In vreme ce milenialii se multumesc poate cu un content punctual, la obiect, generatia Z are nevoie de mai mult de atat: ne aflam pe buza unei ere in care storytelling-ul conteaza mai mult ca niciodata. Iar cei din GenZ aleg brandurile ale caror povesti ii cuceresc, ii atrag ca intr-o miscare de dans continua si fluida.

Cu toate acestea, sunt cititori pretentiosi: au nevoie de content cu sens, clar, organizat, carnos - nu e suficient sa ii vrajeasca la nivel superficial, au nevoie vitala de continut memorabil, care sa ii impacteze real.

Personalitatea brandului, calitatea desavarsita, simplitatea si consistenta sunt cateva dintre atributele sub umbrela carora se afla Generatia Z - o generatie pretentioasa, care nu se lasa usor sedusa, Generatia Z are nevoie de o infatisare reala a brandului atat in online, cat si offline - fata de mileniali, GenZ apreciaza imperfectiunea perfectibila mai mult decat perfectiunea.

Cei mai digitali dintre consumatori, Generatia Z se lasa captivata de unicitate si inedit, de orice "altceva" pe care brandurile il propun. Mai mult decat atat, aleg intotdeauna companiile care promit mai mult, care aspira la o evolutie constanta si continua inspre a deveni cea mai buna versiune a lor.