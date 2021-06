Cum se va schimba vremea in Romania pana la sfarsitul secolului: Ce se intampla cu zapada si cu valul de caldura

Un specialist din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie din Romania avertizeaza ca schimbarile climatice globale vor afecta si tara noastra pana spre anul 2100. Astfel, valul de caldura ar putea deveni un cosmar pentru noi, in timpul verii, iar stratul de zapada se va diminua cu aproximativ 80%.

Previziunile au fost facute de Roxana Bojariu, coordonator al Grupului de cercetare privind variabilitatea si schimbarea climatica si presedinte al Consiliului stiintific al Admistratiei Nationale de Meteorologiei din Bucuresti, intr-un eveniment organizat de catre Guerilla Verde si Info Clima.

Expertul apreciaza ca numarul de zile in care indicele de confort va creste peste 80 de unitati va ajunge la mai mult de 35 de zile pe an.

Prognoza pentru anii 2021-2050 indica faptul ca volumul precipitatiile va creste in toata tara, dar mai ales in zonele de munte, primavara si toamna. Acestea vor afecta Muntii Apuseni, Carpatii Meridionali si nordul Orientalilor.

In marile orase, schimbarea climei este amplificata de conditiile date de mediul artifical folosit. Vor fi cresteri ale valului de caldura, iar pe de alta parte vor exista si efecte dezastruoase ale inundatiilor urbane, deoarece dezvoltarea oraselor nu a tinut cont de ce se intampla cu clima.

Precipitatiile din timpul verii din urmatoarele decenii in Romania se vor reduce si vom avea o concentratie mai mare a gazelor cu efect de sera. Pentru anotimpul iarna, in ultimele decenii ale acestui secol, va exista o reducere drastica cu 80% a stratului de zapada, fata de perioada 1971-2000.

Pentru a preintampina efectele schimbarilor climatice in Romania, este nevoie de reducerea emisiilor nocive, pentru a stopa cresterea temperaturilor.

In acest an, in Romania si in Europa in general, a fost cea mai rece primavara din anul 2013 si pana in prezent. Insa, acest aspect nu ne poate da directia climei, pe o perioada mai mare de timp. Incalzirea nu este uniforma de-a lungul anilor sau deceniilor, de aceea avem fluctuatii de la an la an.

