Vremea in Romania pana la mijlocul lunii august. Ce abateri in plus de la temperaturile normale anunta meteorologii

Meteorologii au conturat deja prognoza pentru intervalul 12 iulie-9 august, iar vestile nu sunt deloc bune pentru cei care nu iubesc temperaturile ridicate.

Potrivit ANM, ne asteapta zile de foc, cu disconfort termic ridicat.

Cu toate acestea, prognoza meteo (disponibila in documentul de mai jos) arata abateri minime de la temperaturile si precipitatiile normale pentru aceasta perioada. Doar in intervalul 12-19 iulie abaterile sunt de 3,5-4,5 grade Celsius in plus.

Iata care sunt estimarile ANM:

Saptamana 12.07.2021 - 19.07.2021

Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru acest interval, in toate regiunile, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in cele vestice, centrale si nordice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de vest a tarii, iar in rest va fi in general deficitar, mai ales in zona Carpatilor Orientali si in estul Carpatilor Meridionali.

Saptamana 19.07.2021 - 26.07.2021

Temperaturile medii ale aerului vor fi usor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, in regiunile intracarpatice, iar in rest vor fi apropiate de cele specifice pentru acest interval.

Cantitatile de precipitatii vor fi excedentare in regiunile sud-vestice, iar in rest se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta saptamana.

Saptamana 26.07.2021 - 02.08.2021

Cu exceptia regiunilor sud-estice si a extremitatii de sud a teritoriul, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperatura medie a aerului va avea valori usor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada.

Regimul pluviometric va fi in general apropiat de cel normal pentru aceasta saptamana, in toate regiunile.

Saptamana 02.08.2021 - 09.08.2021

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice acestui interval, pe intreg teritoriul Romaniei.

Cantitatile de precipitatii estimate pentru aceasta perioada vor fi in general apropiate de cele normale pentru aceasta saptamana, in toate regiunile.