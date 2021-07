Cum va fi vremea in Romania pana la finalul saptamanii. Regiunile tarii afectate de canicula extrema

In intervalul 7 - 11 iulie, va fi in vigoare o informare de caldura si disconfort termic FOTO Pixabay

Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti, 6 iulie, o informare de instabilitate atmosferica pentru intreaga tara.

Informarea este valabila strict pentru ziua de marti, 6 iulie. "In intervalul mentionat local in estul, sud-estul si partial in centrul tarii vor fi perioade in care instabilitatea

atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului si conditii de grindina. In intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi pe alocuri 20...30 l/mp", se arata in comunicat.

Pe de alta parte, in intervalul 7-11 iulie Romania va fi atinsa de un nou val de canicula extrema. "Valul de caldura se va intensifica in regiunile vestice si sud-vestice, unde va fi canicula si disconfort termic accentuat. In restul teritoriului vremea va fi calduroasa, iar disconfortul termic va fi in crestere, indeosebi in sud", mai arata ANM.

