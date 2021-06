Vara este adesea anotimpul in care transmiterea infectiilor virale scade, fapt observat si in cazul gripei, de la care pare ca nici COVID-19 nu se abate. In plus, ultimele saptamani au fost ploioase, astfel ca umiditatea a crescut, alt factor favorabil pentru reducerea raspandirii COVID-19.

Radu Tincu, medic ATI la Spitalul Floreasca, din Bucuresti, a explicat pentru Ziare.com ca, momentan "in Romania este o perioada favorabila".

"E vara, avem temperaturi ridicate, plus umiditate foarte mare, ceea ce a dus la scaderea transmiterii virusului", spune Radu Tincu.

Totusi, natura ne ajuta pe termen scurt. In ciuda faptului ca vremea este prielnica pentru interinirea ritmului de transmitere a virusului, una dintre cele mai mari probleme ale Romaniei este rata mica de vaccinare. Numarul persoanelor imunizate, in Romania, ajunsese marti, 15 iunie, la 4.580.633.

Radu Tincu sustine ca riscul ca tot mai multe mutatii sa apara din toamna este unul considerabil.

"Din toamna virusul va avea o transmisibilitate mai buna. Daca populatia Romaniei o sa fie insuficient vaccinata exista riscul sa apara tot felul de mutatii pentru ca avem doua fenomene: avem si populatie multa care se va imbolnavi, si un procent mare de oameni care nu va avea suficienta imunitate naturala sau un sistem imunitar suficient de performant incat sa elimine virusul. Si atunci virusul va capata informatiile de care are nevoie pentru a scapa de mecanismele imunitare", explica Radu Tincu.

Persoanele nevaccinate cresc riscul de aparitie a mutatiilor

Persoanele care nu se vaccineaza contra COVID-19 pot creste riscul de aparitie a mutatiilor si exista doua scenarii in care aceste tulpini noi au sanse mai ridicate sa apara.

Ads

"Intotdeauna vor aparea mutatii ale virusului in doua circumstante. Prima, cand exista o populatie larga imbolnavita, adica virusul se multiplica atat de repede, in atat de multi oameni, incat riscul sa apara mutatii este mare pentru ca exista o rata de multiplicare foarte mare.

A doua varianta in care pot sa apara mutatii este cand sunt multe persoane care nu au o imunitate suficient de buna incat sa elimine virusul. Iar persoanele nevaccinate nu au de unde sa aiba o imunitate buna. Se intampla un lucru in interiorul persoanelor care nu reusesc sa elimine virusul si care fac forme severe: virusul poate sa scape de barierele imunitare si sa adune informatii despre cum sa scape si in viitor. Persoanele nevaccinate cresc riscul de aparitie a mutatiilor acestui virus", concluzioneaza Radu Tincu.