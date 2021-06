Vremea in saptamana 21-27 iunie. Primul val de canicula: la cat urca temperaturile maxime

Vremea pare sa schimbe foaia, astfel ca de saptamana aceasta meteorologii spun ca ploile se vor domoli si ca ne putem astepta inclusiv la temperaturi caniculare.



Temperaturile vor atinge valori ridicate in special in vestul si sud-vestul tarii, unde vom avea zile in care se pot inregistra si 38-39 de grade Celsius.

Incalzirea se va resimti, odata cu a doua parte a saptamanii, si prin Muntenia, Moldova, Dobrogea, dar aici cele mai ridicate temperaturi vor ajunge la 34-35 de grade.

In aceste zone si ploile vor fi mult mai prezente, mai ales in prima parte a saptamanii anunta PrognozeMeteo.ro.

Vremea luni, 21 iunie:

Saptamana incepe cu o minime cuprinse, la nivelul intregii tari, intre 17 - 19 grade, doar prin depresiunile Transilvaniei si zonele deluroase urmand sa avem parte de valori de temperatura de la 12 spre 14 grade.

Odata cu avansul spre regiunea tarii noastre a dorsalei Anticiclonului Azoric, o masa de aer foarte cald, dinspre nordul Africii, este antrenata spre Romania si aduce un prim val de canicula si la noi.

Canicula care va atinge valori chiar extrem prin vestul si sud-vestul tarii, unde vom avea zile in care se pot atinge si 38 - 39 de grade.

Incalzirea se va resimti, odata cu a doua parte a saptamanii, si prin Muntenia, Moldova, Dobrogea, dar aici cele mai ridicate temperaturi vor ajunge la 34 - 35 de grade.

In aceste zone si ploile vor fi mult mai prezente, mai ales in prima parte a saptamanii anunta PrognozeMeteo.ro.





Vremea marti, 22 iunie:

Noaptea de luni spre marti se anunta a fi una foarte calda, tropicala, prin Banat, Crisana, vestul Maramuresului, sudul Olteniei, regiuni unde se pot atinge si 22 - 23 de grade.

Ads

In restul tarii avem parte de minime de la 17 spre 19 grade, iar in zonele montane vom avea 11 - 13 grade, cu 8 - 9 grade pe creste.

Incalzirea se va resimti si la nivelul temperaturilor maxime, astfel ca atingem, pentru prima data in aceasta vara, pragul de canicula, prin vestul Banatului (35 - de grade), dar foarte cald va fi si in SV Olteniei, restul Banatului, Crisanei, regiuni unde mercurul din termometre urca spre 32 - 34 de grade.

Restul tarii are parte de temperaturi placute, 27 - 29 de grade, cu 22- 23 de grade in zonele montane (18 - 19 grade pe creste).

Conditii de ploi slabe, furtunoase, avem pe timpul noptii prin zona Crisanei, iar odata cu orele dupa amiezii, la nivelul intregii tari. Cantitati mai importante se pot acumula prin zona Meridionalilor (10 - 15 l/mp).

Ads

Vremea miercuri, 23 iunie:

Minime caracteristice noptilor tropicale atingem prin buna parte din tara, cu 22 - 23 de grade prin Banat, Crisana, Oltenia, respectiv 19 - 20 de grade prin restul Olteniei, Muntenia, Dobrogea.

Transilvania si Moldova vor avea parte de minime de la 18 spre 19 grade, iar in zonele montane ne oprim la 13 - 15 grade, cu 10 - 11 grade pe creste.

In Banat, vestul Crisanei, Oltenia, vestul Maramuresului, procesul de incalzire continua si atingem chiar valori de 37 de grade (34 - 35 pe arii extinse din aceste regiuni), in timp ce prin Transilvania avem valori de 30 - 31 de grade.

In restul tarii (Muntenia, Moldova, Dobrogea) ne bucuram in continuare de temperaturi placute, 28 - 29 de grade.

Ads

Tot in aceste regiuni (Muntenia, Moldova, Dobrogea, zonele montane aferente) se concentreaza si ploile, care pot aduce cantitati si de 5 - 10 l/mp.

Vremea joi, 24 iunie:

O noua noapte calda, cu minime care ajung la 20 - 22 de grade prin sudul Olteniei, Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei, Banat, Crisana, in timp ce in restul zonelor ne oprim la valori de 18 - 19 grade.

In zonele montane avem minime de 14 - 15 grade, cu 11 - 12 grade pe creste.

Canicula extrema continua sa se manifeste in Banat, Crisana (37 - 39 de grade), dar si prin Oltenia si vestul Maramuresului (35 - 36 de grade).

Temperaturile mai cresc cu un grad si prin Muntenia, Dobrogea, Moldova, dar avem parte de valori placute, 29 - 30 de grade, iar prin zonele montane 25 - 26 de grade, cu 20 - 21 de grade pe creste.

Ads

Ploi slabe (sub un 1 l/mp) mai sunt posibile tot prin Muntenia, Dobrogea, Moldova, zonele montane, Crisana.

Vremea vineri, 25 iunie:

O noapte cu temperaturi minime care ajung la 23 - 25 de grade prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Banat, Crisana, pentru ca in restul tarii sa se atinga 18 - 20 de grade, cu 14 - 15 grade prin zonele montane.

Cele mai ridicate maxime ale zilei le vom avea prin Oltenia (36 - 37 grade), Banat (35 - 36 grade) iar in restul tarii vom avea valori de 32 - 33 de grade.

Si in zonele montane va fi cald, cu 26 - 28 de grade, respectiv 20 - 21 de grade pe creste.

Conditii de ploi slabe avem prin Oltenia, Muntenia, Muntenia, sudul Dobrogei si zonele montane.

Vremea smbata, 26 iunie:

Ads

Prima zi a ultimului weekend din iunie vine cu temperaturi de 33 - 35 de grade la nivelul intregii tari, cu exceptia Transilvaniei si a zonelor deluroase din Oltenia, Muntenia, Moldova, unde vor fi valori de 28 -30 de grade.

In zonele montane maximele ajung la 26 - 27 de grade, cu 17 - 18 grade pe creste.

Conditii de ploi avem in buna parte din tara, dar prin Crisana si Apuseni se pot acumula si 15 - 20 de l/mp.

Vremea duminica, 27 iunie:

Avem din nou parte de temperaturi extreme prin Banat, Crisana, Oltenia (37 - 39 de grade) in timp ce in restul tarii vor fi 34 - 35 de grade.

In zonele montane se vor atinge si 27 - 28 de grade, cu 19 - 20 de grade pe creste.

Conditii de ploi avem prin zonele montane, nordul Crisanei, Maramures, nordul Olteniei (3 - 5 l/mp).

Ads

Chiar daca mai scad in intensitate, precipitatiile nu vor disparea din peisajul saptamanii care urmeaza, astfel ca prin Muntenia, Dobrogea, Moldova, zonele montane, dar si prin Crisana, de pot acumula 25 - 30 de l/mp (pe crestele Meridionalilor chiar spre 50 - 60 l/mp).

Prin Banat, sud-vestul Olteniei, nord-vestul Maramuresului ploile aproape vor lipsi cu desavarsire iar in restul zonelor se pot acumula intre 5 - 10 l/mp.